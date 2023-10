Co ze środkami na 800 plus? Minister odpowiada

czytaj dalej

Inflacja w Unii Europejskiej we wrześniu 2023 roku spadła do 4,9 procent rok do roku wobec 5,9 procent w sierpniu - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. W Holandii mieliśmy do czynienia z deflacją. Węgry mają zaś najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. To jedyny kraj z dwucyfrowym wzrostem cen.