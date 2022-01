Nowe wnioski o 500 plus

Od 1 lutego rusza nabór wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku i będzie trwał do 31 maja 2023 roku. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem: portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Rodzina 500 plus - wnioski

Co ważne, wnioski o przyznanie świadczenia będą musieli złożyć wszyscy uprawnieni do tego rodzice, również ci, którzy już teraz otrzymują świadczenie z programu Rodzina 500 plus.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęcała niedawno, by złożyć wniosek do 30 kwietnia 2022 roku, co pozwoli na zachowanie ciągłości wypłat. - Wtedy pieniądze zostaną wypłacone do końca czerwca 2022 roku - zapewniła minister.