Fala wniosków o 500 plus. "Zainteresowanie jest bardzo duże"

Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku i będzie trwał do 31 maja 2024 roku. Jak przekazał ZUS , "z najnowszych danych, z soboty rano, wynika, że zainteresowanie jest bardzo duże".

"Liczba złożonych wniosków o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy wyniosła około 970 tysięcy, co objęło ponad 1,5 miliona dzieci" - czytamy w komunikacie.

Rodzina 500 plus - wnioski

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

500 plus na bankowe konto

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 roku, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli złoży wniosek w maju - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.