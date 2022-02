Zmiany w 500 plus i fala nowych wniosków. Rzecznik ZUS wyjaśnia

Od 1 lutego można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku. Od nowego roku obsługę programu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można przesyć tylko drogą elektroniczną. W ramach programu złożono już ponad 392 tysiące wniosków na około 633,7 tysiąca dzieci - przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Rodzina 500 plus - wnioski

Zaznaczył, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r. - Jeśli środki z programu wypłaca już gmina, to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 roku – dodał rzecznik.