Dodatkowe pieniądze na początek roku szkolnego. Jak dostać świadczenia?

Z okazji początku roku szkolnego niektórzy z rodziców mogą otrzymać dodatkowe przelewy w łącznej wysokości nawet ponad 500 złotych. Chodzi o szereg świadczeń wspierających wychowanie dzieci. Wyjaśniamy, kto i ile może dostać.

300 plus

Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać jednorazowe świadczenie "Dobry Start" w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Przysługuje ono raz w roku dzieciom do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - do 24 lat, niezależnie od dochodów czy sytuacji zawodowej rodziców. Wiek liczony jest rocznikowo, więc prawo do świadczenia mają również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, jeśli osiągnęli odpowiedni wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wsparcie mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców oraz osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje jednak dzieciom w zerówkach ani studentom.

Otrzymane 300 zł ma pomóc w zakupie tzw. wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki, zeszyty, przybory szkolne i inne wyposażenie niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych.

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" na nowy rok szkolny można składać do końca listopada. Jeśli zrobimy to do 31 sierpnia, pieniądze trafią na konto już do 30 września. Za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wypłatę świadczenia odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na każde dziecko. Mogą go otrzymać rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, a także samodzielnie uczące się dzieci, aby częściowo pokryć koszty związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub przygotowanie przedszkolne. Wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje tylko osobom, które już mają przyznany zasiłek rodzinny. To oznacza, że samo dziecko uczące się w szkole czy rodzic nie otrzyma dodatku, jeśli nie korzysta z zasiłku rodzinnego.

Wysokość świadczeń rodzinnych zależy od dochodu rodziny. Przysługuje, gdy na każdą osobę w rodzinie przypada dochód nieprzekraczający 674 zł. W przypadku rodziny, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne, limit ten wynosi 764 zł na osobę.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego przysługują dzieciom do ukończenia 18. roku życia lub do czasu kontynuowania nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia. W przypadku dzieci lub młodych osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które uczą się w szkole lub szkole wyższej, świadczenia mogą być przyznawane do 24. roku życia.

Dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje w dwóch przypadkach: 1.) Dziecko mieszka w miejscowości, w której znajduje się szkoła (np. w internacie) - dotyczy szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących obowiązek szkolny i nauki, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności także szkoły podstawowej. Wysokość dodatku wynosi 113 zł miesięcznie na dziecko.

2.) Dziecko dojeżdża do szkoły - dotyczy dojazdu do szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej. Wysokość dodatku wynosi 69 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku, od września do czerwca następnego roku.

To również dodatek do zasiłku rodzinnego, więc uprawnienie do jego pobierania zależy od kryteriów dochodowych, tak jak w przypadku dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl