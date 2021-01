Zmiany w terminach składania wniosku o 500 plus. "Nie warto zwlekać"

Wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od początku lutego drogą elektroniczną - podała w rozmowie z Polską Agencją Prasową minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Osoby, które chcą złożyć wniosek drogą tradycyjną, będą mogły to zrobić od 1 kwietnia.

Program "Rodzina 500 plus" zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Zmiany w 500 plus

Szefowa MRiPS przypomniała, że w tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Od 2021 r. prawo do świadczenia 500 plus będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

- Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku - podkreśliła minister.

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

Wniosek złożony w okresie od 1 do 31 maja danego roku oznacza, że świadczenia za czerwiec i lipiec zostaną wypłacone nie później niż do 31 lipca tego roku. Z kolei wniosek złożony od 1 do 30 czerwca to wypłata przyznanego świadczenia za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień maksymalnie do 31 sierpnia tego roku.