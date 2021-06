Czy świadczenie 500 plus zostanie podniesione? Minister odpowiada

Minister Marlena Maląg powiedziała, że "program 500 plus będzie w tej formie, która jest kontynuowana". - Czyli świadczenie powszechne, 500 złotych na każde dziecko i tutaj w tym zakresie nie planujemy zmiany. Do tej pory ponad 150 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin - tłumaczyła.

- Tak naprawdę świadczenie 500 plus, ale też inne programy społeczne, te dla seniorów, stały się swoistymi tarczami antykryzysowymi. Jeżeli chodzi o 500 plus, to zamierzamy to zostawić w tym kształcie, natomiast zamierzamy wprowadzać sukcesywnie instrumenty, które bardziej pronatalistyczne, które przede wszystkim pozwolą nam wyjść z tej pułapki demograficznej, w której jesteśmy - dodała Maląg.