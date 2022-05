Inflacja zjada 500 plus. Ile dzisiaj jest warte świadczenie?

Inflacja w Polsce jest najwyższa w XXI wieku. Oznacza to, że coraz mniej warte jest między innymi świadczenie z programu Rodzina 500 plus. "Dziś za 500 plus kupimy o jedną czwartą mniej rzeczy niż 6 lat temu" - napisał na Twitterze Rafał Mundry, analityk gospodarczy. Ekonomista policzył, ile dzisiaj jest warte świadczenie w porównaniu do stanu z kwietnia 2016 roku.

Program Rodzina 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód.

Świadczenie 500 plus nie było waloryzowane od początku wprowadzenia programu. Tymczasem inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie od maja 1998 roku. Oznacza to, że świadczenie jest coraz mniej warte. Ile wynosi jego realna wartość dzisiaj? Policzył to Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy.

"500 zł. Z kwietnia 2016 dziś jest warte 389 zł. Inaczej mówiąc, siła nabywcza świadczenia 500+ spadła o ok 1/4. Dziś za 500+ kupimy o 1/4 mniej rzeczy niż 6 lat temu" - napisał Mundry na Twitterze. "Wciąż mnie zastanawiam czemu 500+ nie jest waloryzowane. (abstrahując od inflacji)" - dodał ekonomista.

Tę kwestię poruszali kilka dni temu również przedstawiciele Instytutu Emerytalnego. "Gdyby świadczenie było waloryzowane jak emerytury to wyniosłoby już prawie 700 zł (około 675 zł) w 2023 roku" - zwrócili uwagę.

O waloryzację świadczenia 500 plus była pytana na początku lutego br. w Radiu ZET minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Na pytanie, czy będzie waloryzacja, szefowa MRiPS powiedziała, że "w tym roku nie będzie". - Będziemy wprowadzać kolejne komponenty wsparcia rodziny - dodała.

Jednocześnie podkreśliła, że każdego miesiąca świadczenie 500 plus trafia do 6,5 mln dzieci. Łącznie na program przeznaczono już ok. 177 mld zł. Przekonywała, że gdyby rząd nie wprowadził go w 2016 roku, to obecnie sytuacja związana z dzietnością w Polsce "byłaby jeszcze gorsza".

Marlena Maląg o 500 plus (wypowiedź z 3 lutego 2022) Radio ZET

Nowy okres świadczeniowy

Należy pamiętać, że trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus. Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku i będzie trwał do 31 maja 2023 roku.

Wnioski można składać wyłącznie przez internet, za pośrednictwem: portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w przypadku wniosków złożonych do końca maja, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia br. Z kolei jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 roku, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Od 26 marca ruszyła możliwość składania wniosków o świadczenie 500 plus przez uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli legalnie do Polski po 23 lutego br. Wnioski są dostępne w języku ukraińskim i można je złożyć za pomocą PUE ZUS.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes