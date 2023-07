Ilu obywateli Ukrainy pobiera 500 plus? Podano koszt

500 plus pobiera ponad 200 tysięcy obywateli Ukrainy, a świadczenie Dobry start trafiło do 150 tysięcy osób - poinformowała wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt. Wiceszefowa MRiPS odpowiedziała na interpelację poselską w sprawie ponoszonych kosztów wynikających z pomocy obywatelom Ukrainy w związku z inwazją Rosji. Wiceminister podkreśliła, że "podstawowym warunkiem" przysługiwania świadczeń jest okoliczność, że pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski jest uznawany za legalny.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt poinformowała, że zgodnie z danymi z Centralnej Bazy Beneficjenta wynika, iż 1 256 898 obywateli Ukrainy otrzymało jednorazowe świadczenie 300 zł. To dane na dzień 28 czerwca 2023 roku.

Do otrzymania pomocy są uprawnione osoby, które wjechały legalnie na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku oraz zostały wpisany do rejestru PESEL. Jak wskazywano w ustawie, to świadczenie "na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe".

Pomoc dla rodzin z Ukrainy

Ponadto spośród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski, według stanu na koniec maja br., świadczenie wychowawcze 500 plus pobierało 211,8 tys. osób, rodzinny kapitał opiekuńczy - 29,1 tys. osób, natomiast dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 400 zł miesięcznie - 1,3 tys. osób. Z kolei według stanu na koniec grudnia 2022 roku świadczenie Dobry start pobrało 150 tys. osób.

"Odnosząc się do kwestii kosztów utrzymania obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski (łącznie ze świadczeniami socjalnymi) informuję, że od początku działania programów na pomoc obywatelom Ukrainy przeznaczono: 2,4 mld zł na program Rodzina 500 plus; 44,6 mln zł na program Dobry start; 125,5 mln zł na rodzinny kapitał opiekuńczy oraz 4,8 mln zł na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna" - podała wiceminister rodziny.

Weryfikacja faktu przebywania w Polsce

Anna Schmidt zwróciła też uwagę na kwestię weryfikacji faktu przebywania obywateli Ukrainy pobierających świadczenia na terytorium Polski. Wiceszefowa MRiPS poinformowała, że "podstawowym warunkiem" przysługiwania świadczeń jest okoliczność, że pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy "pobyt obywatela Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r., jeżeli w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie przybył on legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - wyjaśniła Schmidt.

Jednocześnie - jak dodała wiceminister - zgodnie z powyższą ustawą wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium naszego kraju na okres powyżej 30 dni pozbawia go prawa do legalnego tytułu pobytowego i tym samym do wsparcia w Polsce, w tym m.in. do powyższych świadczeń jak np. 500 plus czy Dobry start. Oznacza to, że wyjazd obywatela Ukrainy z Polski - niezależnie od tego czy do Ukrainy czy do innego kraju - na okres czasu przekraczający 1 miesiąc będzie skutkował brakiem prawa do powyższych świadczeń rodzinnych.

"Weryfikacja przez organy przyznające ww. świadczenia warunku przebywania w Polsce odbywa się w oparciu o udostępnianie im rejestry państwowe/publiczne w szczególności przy wykorzystaniu udostępnianego przez Straż Graniczną rejestru uchodźców z Ukrainy (...) poprzez dostęp do Systemu Informacji Oświatowej, a także poprzez dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, czy też dostęp do danych dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne" - wyjaśniła przedstawicielka MRiPS.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes