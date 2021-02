Zmiany w 500 plus. Od dziś można składać wnioski

Od poniedziałku rusza składanie wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Wnioski można składać na razie wyłącznie drogą elektroniczną: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

W 2021 roku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2022 roku.

Nowy okres świadczeniowy to nie jest jedyna zmiana dotycząca programu Rodzina 500 plus. Zmieniły się również terminy składania wniosków w stosunku do tych obowiązujących w 2019 roku. W 2019 roku wnioski były składane od 1 lipca (przez internet) lub od 1 sierpnia (drogą tradycyjną).

Wniosek o 500 plus

W tym roku już od poniedziałku, 1 lutego rodzice mogą składać wnioski drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Osoby, które do 30 kwietnia złożą kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek, świadczenie za czerwiec będą miały przyznane i wypłacone najpóźniej do 30 czerwca.

Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Należy pamiętać, że od czasu zniesienia kryterium dochodowego przy składaniu wniosku rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie opiera się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Ważne terminy

Co ważne, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

"W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku" - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jak podkreślono, złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Ile dzieci otrzymuje 500 plus?

Przedstawiciele MRiPS poinformowali kilka dni temu, że od początku trwania programu Rodzina 500 plus, czyli od kwietnia 2016 roku do końca 2020 roku, do rodzin trafiło ponad 134 mld zł.

Każdego miesiąca rządowe świadczenie otrzymuje 6,6 mln dzieci.

