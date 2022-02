Pytania o waloryzację 500 plus i emerytury powiązane z dochodami dzieci. Minister odpowiada

Waloryzacji świadczenia 500 plus w tym roku nie będzie – powiedziała w Radiu Zet minister rodziny Marlena Maląg. Zadeklarowała jednak, że będą wprowadzane "kolejne komponenty wsparcia rodziny". Marlena Maląg była też pytana o kwestię ewentualnego powiązania emerytur z dochodami dzieci i pełne ozusowanie zleceń.

Na pytanie, czy będzie waloryzacja świadczenia 500 plus, minister powiedziała, że "w tym roku nie będzie". - Będziemy wprowadzać kolejne komponenty wsparcia rodziny – dodała.

Jednocześnie podkreśliła, że każdego miesiąca świadczenie 500 plus trafia do 6,5 mln dzieci. Łącznie na program przeznaczono już ok. 177 mld zł. Przekonywała, że gdyby rząd nie wprowadził go w 2016 roku, to obecnie sytuacja związana z dzietnością w Polsce "byłaby jeszcze gorsza".

Świadczenie 500 plus nie było waloryzowane od początku wprowadzenia, czyli kwietnia 2016.

Emerytury będą powiązane z dochodami dzieci?

Minister była pytana również o pomysł komponentu rodzinnego w systemie emerytalnym, czyli powiązanie wysokości tego świadczenia z dochodami dzieci.

- Temat naprawdę jest bardzo ciekawy. My nie pracujemy nad konkretnym rozwiązaniem legislacyjnym w tym temacie. Nie ma takich prac i na pewno w tej kadencji takich prac nie będzie, dlatego że to wymaga procesu i przygotowania – zaznaczyła.

Przyznała, że takie rozwiązania są już w Europie, np. Słowacja planuje wprowadzenie ich w najbliższym czasie.

- Musimy spojrzeć na sytuację demograficzną. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na pułapkę niskiej dzietności, w jakiej jesteśmy i jakie powinniśmy postawić sobie cele, i w jaki sposób rząd powinien wspierać młodych ludzi, żeby z tej pułapki niskiej dzietności wyjść – powiedziała.

Minister podkreśliła, że badania pokazują, że młodzi ludzi chcą zakładać rodziny, ale coś stoi im na przeszkodzie. Jej zdaniem znaczenie odgrywa tutaj stabilna i konsekwentna polityka społeczna rządu, np. wsparcie młodych na rynku pracy, odpowiednia polityka mieszkaniowa, zapewnienie opieki nad dziećmi do 3 lat. Przekonywała, że wszystkie te elementy rząd krok po kroku wprowadza.

Ozusowanie umów zleceń

Kolejną poruszoną kwestią był temat wprowadzenia pełnego ozusowania umów-zleceń i ewentualny termin wprowadzenia takiego rozwiązania.

- Jest to zmiana oczekiwana przez stronę społeczną, ale także przez stronę pracodawców. Pracownik ma odprowadzaną składkę, dzięki czemu, kiedy przejdzie na emeryturę, jak będzie miał 60, 65 lat albo i później, będzie miał wyższą emeryturę. I mówiąc o oskładkowaniu, ozusowaniu, to jest to naczynie połączone. To pokazanie na konkretach, że ta zmiana docelowo jest konieczna, oczekiwana – zaznaczyła.

Dodała, że projekt ustawy został złożony do wpisu do prac rządu. "Prawdopodobnie, jeśli chodzi o wpisanie, to na pewno będzie to druga połowa albo trzeci kwartał tego roku."

- Nie chciałabym konkretnie mówić, czy będzie to 2023 czy 2024 rok, bo to później wprowadza zamieszanie i zaczynamy się rozliczać. Przede wszystkim teraz jest wprowadzanie Polskiego Ładu i konkretnych rozwiązań – powiedziała, zaznaczając, że to będzie "jak najszybciej, kiedy przeprowadzimy proces legislacyjny".

Autor:mp/dap

Źródło: PAP