500 plus 2023 - jakie zmiany? Do kiedy złożyć wniosek na dziecko?

Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 500 plus. Nowością ma być możliwość składania wniosków za pomocą aplikacji. Co jeszcze muszą wiedzieć rodzice? Oto najważniejsze informacje.

500 plus. Do kiedy złożyć wniosek na dziecko?

Przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lutego 2023 roku. Potrwa on od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Rodzice, którzy złożą w sposób prawidłowy wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie wychowawcze do 30 czerwca 2023 r.

500 plus. Co w przypadku przekroczenia terminu?

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2023 r., czyli w ciągu okresu świadczeniowego, prawo do 500 plus zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Wyrównanie przysługuje, jeżeli wniosek zostanie złożony do końca czerwca 2023 r.

500 plus. Kiedy wypłaty?

Jeżeli rodzic złoży wniosek od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r., to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Rodzice, którzy złożą wnioski od 1 do 31 maja 2023 roku otrzymają świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca 2023 r. Wyrównanie za czerwiec dostaną także osoby, które wniosek złożą od 1 do 30 czerwca 2023 r. Świadczenie zostanie wypłacone do 31 sierpnia 2023 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca 2023 r., to ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r. Wypłaty dla osób, które złożyły wnioski od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – z wyrównaniem jedynie od sierpnia - odbędą się do 31 października 2023 r.

Powyższe daty to terminy maksymalne. W praktyce świadczenia mogą dotrzeć do beneficjentów szybciej niż w terminach ustawowych.

500 plus. Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenia 500 plus będzie można składać przez portal Emp@tia, swój bank albo za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O świadczenie można się też starać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety). Jak informował ZUS, aplikacja ma uprościć wypełnianie wniosku o 500 plus. Przyspieszenie procesu będzie możliwie dzięki automatycznemu uzupełnianiu. Z tej funkcji będą mogły skorzystać osoby, które już wcześniej składały wnioski o świadczenie. W razie potrzeby będzie można edytować wpisane dane.

500 plus. Gdzie znajdzie się informacja o przyznaniu świadczenia?

Informacje o przyznaniu świadczenia znajdują się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS, także w przypadku, gdy wniosek został złożony za pomocą innego kanału.

500 plus. W jaki sposób ZUS przekaże pieniądze na dziecko?

Świadczenie wychowawcze 500 plus jest przekazywane rodzicom wyłącznie w formie bezgotówkowej. Środki przekazywane są na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

500 plus. Kiedy złożyć wniosek o pieniądze na nowonarodzone dziecko?

Aby otrzymać wyrównanie za okres od narodzin, rodzice powinny złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od przyjścia dziecka na świat. Rodzice dzieci, które urodziły się do 31 maja 2023 r., muszą złożyć dwa wnioski na obecny i przyszły okres świadczeniowy.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ams

Źródło: TVN24 Biznes