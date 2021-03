Wnioski o 500 plus. Minister apeluje do rodziców

Z początkiem kwietnia rusza nabór wniosków o 500 plus drogą tradycyjną. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zachęca jednak do korzystania z drogi elektronicznej. - To naprawdę prosta i intuicyjna procedura, która nie tylko usprawni cały proces, ale przede wszystkim zagwarantuje bezpieczeństwo, które jest absolutnie bezcenne - podkreśliła minister.

Od 1 lutego rodzice mogą składać wnioski o świadczenie 500 plus na nowy okres świadczeniowy przez internet. Od 1 kwietnia będzie to możliwe także drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Szefowa MRiPS zaznaczyła, że sytuacja epidemiczna w kraju jest trudna, dlatego zwróciła się z apelem do tych rodziców i opiekunów, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie w ramach programu 500 plus.

Apel minister

- Już wkrótce, bo 1 kwietnia, rozpocznie się nabór wniosków drogą tradycyjną. Ze względów bezpieczeństwa zachęcam jednak do korzystania z drogi elektronicznej, czyli bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz PUE ZUS. To naprawdę prosta i intuicyjna procedura, która nie tylko usprawni cały proces, ale przede wszystkim zagwarantuje bezpieczeństwo, które jest absolutnie bezcenne - podkreśliła minister.

Przypomniała, że w tym roku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. - W związku ze zmianami z ustalaniem okresu świadczeniowego, w ubiegłym roku rodzice nie musieli tego robić. Natomiast tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca - wskazała Maląg.

500 plus

500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Od początku trwania programu , czyli od kwietnia 2016 roku do końca 2020 roku, do rodzin trafiło ponad 134 mld zł.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP