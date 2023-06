300 złotych miesięcznie dla około 40 tysięcy osób. Tak ma wyglądać wniosek

Dodatek 300 złotych miesięcznie dla sołtysów i sołtysek ma obowiązywać od lipca 2023 roku. W celu wypłaty świadczenia będzie trzeba złożyć wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Opublikowano projekt wzoru dokumentu. Z rządowych szacunków wynika, że warunki do otrzymania świadczenia spełnia 40 tysięcy osób.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie będzie przyznawane osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez dwie kadencje, przy tym nie mniej niż przez 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat. W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia oszacowano, że 40 tys. osób spełnia warunki do otrzymania świadczenia.