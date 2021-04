Dodatkowe 300 złotych na dziecko. Rząd szykuje duże zmiany

Zmiana dotychczasowej formy składania wniosku oraz sposobu wypłaty świadczenia - to nowości, które mają się pojawić w programie Dobry Start. Założenia projektu rozporządzenia w tej sprawie opublikowano na rządowych stronach.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Zmiany w programie Dobry Start

Po trzecie, zmienić ma się sposób wypłaty Dobrego Startu. Rząd chce odejść od wypłaty świadczenia w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłaty w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę rachunku bankowego. W ocenie MRiPS ma to przynieść oszczędności w latach 2021-2031 na poziomie ok. 488 mln zł.

"Koszty obsługi świadczenia dobry start są obecnie określone na poziomie 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Proponowane zmiany w zakresie podmiotu obsługującego świadczenie oraz formy jego dystrybucji (wyłącznie na rachunek bankowy) spowoduje znaczącą redukcję kosztów obsługi" - podkreślili przedstawiciele resortu.

Jak wskazano, w projekcie zakłada się określenie kosztów obsługi jako 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń Dobry Start. "W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie" - czytamy.