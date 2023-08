Miliard złotych na 300 plus. "Przygotowywane są kolejne przelewy"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory miliard złotych na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry start. Wypłaty po 300 złotych otrzymało dotąd 3,3 miliona dzieci. Przygotowywane są kolejne przelewy – przekazał w poniedziałek ZUS. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Miliony wniosków

- W ciągu ostatnich kilku tygodni wpłynęło 2,6 miliona wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 3,7 mln dzieci. Przypomnę, że na jednym wniosku może być więcej niż jedno dziecko. Do tej pory ZUS wypłacił łącznie jeden miliard złotych dla 3,3 miliona dzieci. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty - poinformował PAP Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

Przypomniał, że środki z programu Dobry start przysługują wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.

Wsparcie jest niezależne od wysokości dochodów rodziców. 300 plus nie obejmuje jednak dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.