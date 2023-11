Ostatni dzień na złożenie wniosku. Inaczej pieniądze przepadną

Ostatnie godziny na dokumenty w sprawie tak zwanego 300 plus. W czwartek mija termin na składanie wniosków dotyczących rządowego programu Dobry start, w ramach którego można otrzymać jednorazowo 300 złotych na każde uczące się dziecko. Przysługuje ono raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.

300 plus. Kto może złożyć wniosek

Świadczenie z programu Dobry start przysługuje raz w roku na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.