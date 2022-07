Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Są terminy wypłat

czytaj dalej

Cena energii elektrycznej na polskim rynku bilansującym podskoczyła do 2500 złotych za megawatogodzinę (MWh). Tak drogo jeszcze nigdy nie było - informuje portal branżowy wysokienapiecie.pl. Wyjaśnia, że tak wysoka cena to to między innymi efekt licznych "awarii" w polskich elektrowniach, za którymi mogą stać braki węgla.