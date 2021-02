Czternasta emerytura nie dla wszystkich. Jest decyzja Sejmu

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o czternastej emeryturze. Senatorowie proponowali między innymi, by czternastki w pełnej wysokości otrzymali wszyscy emeryci i renciści - bez progu dochodowego. Posłowie nie zgodzili się również na zmianę źródła finansowania dodatkowego świadczenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.