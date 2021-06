Elon Musk tweetuje, kurs bitcoina mocno w górę

Wartość bitcoina rośnie - w poniedziałek kurs ponownie przekroczył granicę 40 tysięcy dolarów. To efekt komentarza Elona Muska na Twitterze. Szef Tesli zapowiedział, że w przyszłości możliwe jest, by firma wróciła do przyjmowania płatności kryptowalutą za samochody - podaje CNN.