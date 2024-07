Rabaty i bonusy przy zakupie mieszkania. Deweloperzy walczą o klientów

czytaj dalej

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że po tym jak Kanada przedstawiła swój plan dojścia do wydatków obronnych na poziomie 2 proc. PKB, wszyscy sojusznicy w NATO są na ścieżce, by osiągnąć ten pułap. Jake Sullivan odniósł się także do sytuacji na froncie w Ukrainie i działań węgierskiego premiera Viktora Orbana.