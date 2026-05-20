Nieruchomości

Rynek najmu krótkoterminowego od dziś uregulowany. Ale nie w Polsce

Od środy zmieniają się zasady wynajmu krótkoterminowego w całej Unii Europejskiej. Jednak Polska nie zdążyła uchwalić wprowadzających je przepisów. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada, że pełne wdrożenie krajowego systemu ma nastąpić po wakacjach. Właściciele nieruchomości żyją w niepewności.

"Wynajmujący są pełni obaw, co to dla nich oznacza" - czytamy w "Rzeczpospolitej". "Widmo kar, ale też kontroli i wymagań wobec lokali, które znalazły się w projekcie ustawy działa mrożąco na wynajmujących" - zaznacza "Rz".

Chodzi o unijne rozporządzenie 2024/1028 w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych (tzw. rozporządzenie STR), które zaczyna obowiązywać od 20 maja 2026 roku. Regulacje obejmują m.in. obowiązek nadawania numerów identyfikacyjnych obiektom oferowanym turystom oraz umieszczania tych numerów w internetowych ofertach najmu.

Nowe zasady w najmie krótkoterminowym

MSiT przygotowało projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, który ma stworzyć podstawy funkcjonowania nowego systemu.

Jak wyjaśnia "Rz", "unijny ustawodawca rozporządzeniem STR nałożył na państwa członkowskie obowiązek utworzenia systemu rejestracji lokali wynajmowanych na doby, przy czym szczegółowe uregulowanie tego pozostawił krajom członkowskim".

"W Polsce tę rolę ma pełnić Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON), w którym ma być zarejestrowany każdy pokój, mieszkanie czy dom wynajmowany na doby. Lokal dostanie numer identyfikacyjny" - zaznacza "Rz".

Jednak, zgodnie z projektem resortu sportu i turystyki, CWTON ma wystartować dopiero w październiku, po szczycie sezonu turystycznego.

Resort turystyki zabiera głos

W związku z chaosem informacyjnym gazeta zwróciła się do resortu sportu i turystyki o komentarz.

- Wejście w życie unijnego rozporządzenia nic dla branży najmu krótkoterminowego w Polsce nie zmienia. Do czasu przyjęcia procedowanej ustawy działa ona na obecnych zasadach - wyjaśnia dla "Rzeczpospolitej” wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.

Dodatkowo Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieściło na swojej stronie internetowej oficjalne stanowisko w tej sprawie. Wynika z niego, że sankcje za brak numeru ID nie mogą być stosowane do czasu wejścia w życie procedowanej nowelizacji. Resort zaznaczył jednak, że nie ma przeszkód prawnych, aby już teraz zrealizować złożony wniosek podmiotu niebędącego przedsiębiorcą ani rolnikiem.

"Usługa hotelarska wymaga już od dawna zgłoszenia jej w gminnej ewidencji"

Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, przekazał gazecie, że "nawet 60 proc. lokali jest dziś wynajmowanych w szarej strefie".

- Wyjaśnienia ministerstwa, jak ma funkcjonować w Polsce najem krótkoterminowy w obecnej sytuacji rozumiem jako zachętę do szybszego wyjścia z tej strefy, zanim w październiku tego roku zacznie być wymagany numer CWTON - powiedział.

Jak podkreślił, "najem krótkoterminowy jest usługą zakwaterowania, czyli usługą hotelarską, ale wiele osób prywatnych świadczy ją deklarując najem mieszkań albo w ogóle nie zgłaszając żadnej działalności".

Co zawiera projekt o najmie krótkoterminowym

Skierowany do sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki projekt zakłada m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie informatycznym oraz kary do 50 tys. zł za brak wpisu.

Projekt przewiduje również możliwość określania przez rady gmin szczegółowych zasad najmu krótkoterminowego. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.

Źródło: PAP, "Rzeczpospolita", tvn24.pl
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
