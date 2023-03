Zmiany w budowie budynków wielorodzinnych. Minister o szczegółach

- Jesteśmy na etapie już przygotowanego projektu rozporządzenia o warunkach technicznych, więc to, co zapowiadamy jest w projekcie, który za chwilę upublicznimy - zapowiedział Buda, dodając, że etap konsultacji został zakończony.

Zmiany w budowie budynków wielorodzinnych

Jedna ze zmian, które mają się znaleźć w projekcie, przewiduje zwiększenie odległości między budynkami wielorodzinnymi na działkach sąsiednich. Obecnie są to 4 metry do granicy działki (czyli minimum 8 metrów między budynkami), zaś po zmianie ma być to minimum 5 metrów do granicy działki, czyli 10 metrów między budynkami. - Stosujemy to do budynków powyżej czterech kondygnacji, czyli tych, które realnie zaciemniają, które realnie stwarzają problemy międzysąsiedzkie - tłumaczył minister rozwoju.