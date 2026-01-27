Logo TVN24
Nieruchomości

Zmiana na rynku mieszkań. Deweloperzy z nowymi obowiązkami

Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Deweloperzy stracą możliwość podnoszenia ceny mieszkania po zawarciu umowy z klientem - przewiduje projekt nowelizacji przepisów opublikowany w wykazie prac rządu. Nowe regulacje nałożą również na firmy deweloperskie obowiązek publikowania w portalu DOM informacji potwierdzających ich wiarygodność.

Projekt ustawy zakłada doprecyzowanie obowiązków deweloperów, a także wzmocnienie mechanizmów ochrony nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. "Proponowane rozwiązania obejmą pakiet działań systemowych, które będą egzekwowane za pomocą narzędzi administracyjnych, informacyjnych oraz sankcyjnych" - wskazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Chodzi o przygotowany przez MRiT projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.

Większa ochrona przy zakupie mieszkania

Zgodnie z proponowanymi zmianami zwiększona ma być wysokość zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku niewywiązania się przez dewelopera ze zobowiązań. "Rozwiązanie to zniechęci do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen rynkowych i zapewni większą stabilność obrotu" - oceniło ministerstwo.

Zakazana ma być również waloryzacja ceny lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. "Nabywca uzyska gwarancję niezmienności ceny, natomiast ryzyko związane ze zmianą kosztów inwestycji obciążać będzie dewelopera, jako podmiot profesjonalny" - wskazało MRiT.

Projekt proponuje też wprowadzenie dodatkowej ochrony nabywców w postaci konieczności wskazania przez spółkę celową, która zamierza zakończyć działalność przed upływem okresu rękojmi za wady, innej spółki handlowej, która przejmie jej zobowiązania.

Czytaj też: Wyjątkowo duża pula na rynku

Przejrzystość i łatwiejsze reklamacje

Zmieniony ma zostać również wzór prospektu informacyjnego, stanowiącego integralny element umowy deweloperskiej, umowy niedeweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej. Deweloper będzie w nim musiał zamieszczać informacje na temat swojej historii na rynku, a także ewentualnych postępowań karnych i cywilnych związanych z jego działalnością gospodarczą.

Prospekt ma też zostać uzupełniony o jednolity wzór tabelaryczny dotyczący standardu wykończenia nieruchomości, obejmujący szczegółowe parametry techniczne. "Oczekiwanym efektem jest zapewnienie przejrzystości dokumentacji technicznej i prawnej oraz stworzenie podstaw do skuteczniejszego dochodzenia roszczeń reklamacyjnych" - wskazał resort.

Projekt przewiduje także modyfikację procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W ocenie autorów projektu, dzięki temu konsumenci uzyskają możliwość przesłania protokołu odbioru wraz z listą wad drogą elektroniczną bądź pocztową, co pozwoli na uwzględnienie raportów przygotowanych przez specjalistów technicznych. Deweloper lub jego pełnomocnik zostanie natomiast zobowiązany do uczestnictwa w czynności odbioru. W rezultacie zgłoszone wady będą miały charakter wiążący i podlegać będą ustawowym terminom.

Wymogi minimalne dotyczące ogłoszeń

Dodatkowo wprowadzone zostaną minimalne wymogi dotyczące ogłoszeń i ofert sprzedaży kierowanych do konsumentów. Deweloper będzie zobligowany do wskazania m.in. adresu inwestycji, rzutów mieszkań z powierzchniami pomieszczeń, informacji o pomieszczeniach przynależnych oraz jednoznacznego oznaczenia wizualizacji jako materiałów poglądowych.

"Celem tej zmiany jest ograniczenie stosowania nieuczciwych praktyk marketingowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do podstawowych informacji na wstępnym etapie zapoznawania się z ofertą" - zaznaczyło MRiT.

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu danych publikowanych w Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Ma to pozwolić nabywcom na szybkie sprawdzenie historii inwestycji dewelopera, a także sprawdzenie ewentualnych informacji o wszelkich nakładanych na nich sankcjach administracyjnych oraz oficjalnych ostrzeżeniach organów nadzoru.

Dane te mają też umożliwić organom publicznym bieżącą analizę funkcjonowania rynku deweloperskiego, w tym sporządzenie statystyki liczby zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych, czy średnich opóźnieniach w ich ukończeniu.

"Brak centralnego systemu informacji o deweloperach powoduje, że potencjalni nabywcy lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym muszą samodzielnie weryfikować opinie i dane z różnych źródeł, co jest czasochłonne i często niewystarczająco rzetelne. W efekcie kupujący podejmują decyzje o podpisaniu umowy deweloperskiej w oparciu o nieaktualne, niepełne lub subiektywne informacje o danym podmiocie, co może zwiększać ryzyko doświadczania problemów w przyszłości z nabywaną nieruchomością mieszkalną np. związaną z opóźnieniami w realizacji inwestycji" - stwierdził resort rozwoju w założeniach projektu.

Uruchomienie portalu DOM przewidziane zostało w uchwalonej przez Sejm w październiku nowelizacji ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego. Zainteresowani będą mogli znaleźć w portalu informacje dotyczące realnego poziomu cen transakcyjnych. Portal DOM ma być prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego uruchomienie przewidziane jest po upływie 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

