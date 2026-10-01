Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Karol Nawrocki podjął decyzję. Ogłosił ją w orędziu
Karol Nawrocki podjął decyzję. Ogłosił ją w orędziu
Nieruchomości

Zaskoczenie na rynku mieszkań. Kraków droższy niż Warszawa

|
shutterstock_2404988327
W poznańskiej kamienicy były 22 mieszkania, teraz jest ich 56
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ArtMediaFactory/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W trzecim kwartale na rynku nowych mieszkań pojawiły się tańsze oferty. Wcześniej deweloperzy wprowadzali drogie inwestycje - wynika z raportu Otodom. We wrześniu cena za metr kwadratowy w Krakowie była wyższa niż w stolicy.

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że we wrześniu średnia cena mieszkań sprzedanych w Krakowie wyniosła 17 828 zł/mkw. i była nie tylko wyższa niż w Warszawie, lecz także o ponad 5 proc. przebiła przeciętną krakowską stawkę ofertową. Poziom zbliżony do rekordów z marca 2025 roku odnotowano również w Poznaniu.

Zmiana w popycie na mieszkania

"Relacja między średnią ceną mieszkań sprzedanych a ofertowych wynika w dużej mierze ze struktury transakcji, czyli z tego, jakie lokale faktycznie znajdują nabywców. Kiedy częściej kupowane są tańsze mieszkania, w ofercie pozostaje relatywnie więcej droższych lokali. Jeśli natomiast popyt koncentruje się na mieszkaniach z wyższej półki cenowej, jak we wrześniu w Krakowie, ta relacja się odwraca" - zauważyła Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom.

Ekspertka zwróciła uwagę, że firmy deweloperskie w pierwszej połowie roku wprowadzały na rynek projekty droższe niż mieszkania już dostępne w sprzedaży, co podnosiło średnią stawkę ofertową. W trzecim kwartale było jednak inaczej.

"Tylko raz w ostatnich sześciu latach widzieliśmy kwartał równie zaskakujący pod względem relacji średnich cen jak trzeci kwartał 2026 - i było to rok temu. Po trzech kwartałach drogich wprowadzeń w trzecim kwartale przyszedł czas uzupełniania oferty stosunkowo tańszymi projektami" - zaznaczyła Kuniewicz.

Uzupełnianie oferty deweloperskiej

Na siedmiu głównych rynkach średnia cena nowych mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w trzecim kwartale wyniosła 15 869 zł/mkw. Była ona niższa zarówno od średniej stawki ofertowej (16 231 zł/mkw.), jak i od przeciętnej ceny lokali deweloperskich sprzedanych w tym okresie (16 101 zł/mkw.).

W ocenie autorów raportu to pierwszy sygnał, że oferta deweloperska jest uzupełniana o tańsze mieszkania z segmentu popularnego.

Na rynku pojawiają się tańsze mieszkania
Na rynku pojawiają się tańsze mieszkania
Źródło zdjęcia: ArtMediaFactory/Shutterstock

Wysoką średnią cenę sprzedanych mieszkań odnotowano także w Trójmieście, gdzie osiągnęła ona 17 288 zł/mkw., zbliżając się do przeciętnej stawki oferowanych lokali deweloperskich (17 805 zł/mkw.). Wciąż jednak pozostawała poniżej rekordowego poziomu odnotowanego w czerwcu tego roku.

"W Krakowie i Trójmieście zobaczyliśmy podobne zjawisko jak miesiąc wcześniej w Warszawie, czyli wyraźny wzrost średnich cen sprzedanych mieszkań. Z kolei w stolicy, podobnie jak w Łodzi, wrzesień przyniósł ich spadek miesiąc do miesiąca. Warto jednak zaznaczyć, że w znacznej mierze wynikał on z rekordów cenowych, które odnotowaliśmy na obu rynkach w sierpniu" - wskazała Kuniewicz.

Średnie ceny w polskich miastach

Relacja cen w Warszawie jest odwrotna niż w Krakowie. Średnia cena mieszkań sprzedanych (17 767 zł/mkw.) była tam we wrześniu aż o 1 916 zł/mkw. niższa od przeciętnej stawki ofertowej, która wyniosła 19 683 zł/mkw, o 0,6 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu i wciąż utrzymuje się poniżej bariery 20 tys. zł/mkw. To największa różnica spośród siedmiu analizowanych miast.

W Poznaniu przeciętna cena mieszkań sprzedanych wyniosła we wrześniu 13 466 zł/mkw. Od początku roku oscyluje ona w granicach 12,9 - 13,5 tys. zł/mkw. i wciąż pozostaje poniżej przeciętnej stawki lokali znajdujących się w ofercie deweloperów, która sięga 14 138 zł/mkw. po wzroście o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Na rynkach wrocławskim i katowickim poziom przeciętnych cen mieszkań sprzedanych pozostał niemal taki sam jak w sierpniu - wyniósł odpowiednio 14 781 zł/mkw. oraz 12 224 zł/mkw. Jednocześnie w Katowicach od roku średnie ceny nominalne lokali w ofercie deweloperów utrzymują się na niemal niezmienionym poziomie (we wrześniu 12 634 zł/mkw.), co przy wskaźniku inflacji przekraczającym 3 proc. oznacza ich realny spadek.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
NieruchomościRynek mieszkaniowyceny mieszkań
Zobacz także:
Media społecznościowe
"Jesteśmy zazwyczaj ignorowani". Tak platformy reagują na dezinformację
Tech
Tak jest - Ludwik Kotecki
Członek RPP: będziemy zmuszeni zaostrzyć politykę pieniężną
Pieniądze
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Proponowali współpracę przy AI. Za wiadomościami mieli stać hakerzy z Chin
Tech
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Poszukiwany nowy prezes CPK. Padł termin
Z kraju
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiany w zarządzie PKP Cargo. Jest decyzja sądu
Z kraju
kobieta laptop notatki shutterstock_2727191725
Rządowy portal przeciążony. Jest apel do przedsiębiorców
Dla firm
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
Przełom po sześciu latach. Jest oferta na budowę portu
Pieniądze
cyberbezpieczeństwo
Niepokojące dane. Setki tysięcy cyberataków w Polsce
Tech
susza uprawy kukurydza shutterstock_2584901973_1
Super chłopiec sieje strach. "Skala zjawiska jest wyjątkowa"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0NU
Paliwa wyraźnie potaniały. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą
Ze świata
Karol Nawrocki
Orędzie prezydenta wieczorem. "Cierpliwie, panie redaktorze"
Z kraju
samochody bmw shutterstock_571521265
Będą kolejne zwolnienia. Niemiecki koncern wdraża plan naprawczy
Moto
rafineria shutterstock_2503116321
Ropa znów płynie, cena baryłki spada. To dlaczego jest tak drogo
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Największy bank w Polsce ostrzega. "Może uratować twoje pieniądze"
Pieniądze
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Złoty się osłabia. Gwałtowny skok
Pieniądze
shutterstock_2551886463
Nagły zwrot na rynku ropy. Mocna reakcja na ruch Chin
Ze świata
Parlament Kanady w Ottawie
Kolejny incydent. AI poza kontrolą
Tech
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Na rynkach pojawią się pewne wstrząsy". Szef Banku Anglii alarmuje
Pieniądze
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Uchodźcy z Ukrainy w polskiej gospodarce. "Raport dostarcza jednoznacznych dowodów"
Pieniądze
Donald Trump w Białym Domu
Setki tysięcy cofniętych wiz. "Pod rządami prezydenta Trumpa"
Ze świata
Karol Nawrocki
Doradca Nawrockiego: prezydent chce dotrzymać obietnicy
Z kraju
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
80 lat współpracy Polski i USA. "Niezwykle ważny moment"
Z kraju
Krasnystaw
Polska podzielona. "Ukryty podatek"
Z kraju
Samolot linii flydubai
Pokłosie ataku w kokpicie. Linie zawieszają loty
Ze świata
Władimir Putin
Fala wyjazdów z Rosji. Putin wprowadza limit
Ze świata
sklep zakupy shutterstock_2260109031
Biedronka wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
Z kraju
shutterstock_2826341179
Już nie moda, a trend. Ponad miliard tygodniowo
Tech
Pekin, Chiny
Chiny podejmują rękawicę. "Pierwszy priorytet"
Tech
Karol Nawrocki
Domański: nie wiem, kto prezydentowi to stanowisko sufluje
Z kraju
shutterstock_2477838439
"Niekończące się kłopoty kierowców w Polsce"
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica