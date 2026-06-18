Nieruchomości Wille w Dubaju gwałtownie tanieją. Obniżki nawet o miliony Oprac. Alicja Skiba |

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W kwietniu według danych ValuStrat miesięczny spadek był na poziomie 4 proc. Liczba transakcji w maju była o ponad połowę (55 proc.) mniejsza w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej.

"Rynek gotowych mieszkań nie odnotował tak znacznego spadku w ujęciu rocznym od czasów pandemii" - skomentował w raporcie Haider Tuaima, szef działu badań rynku nieruchomości w ValuStrat, dubajskiej firmie konsultingowej.

Załamanie tuż po wybuchu wojny

Z kolei firma Reidin stwierdziła w osobnym badaniu, że w ubiegłym miesiącu w maju sprzedano nieruchomości o wartości 22,5 mld dirhamów (6,1 mld dolarów), co oznacza spadek o 42 proc. w stosunku do kwietnia. W lutym sprzedaż była na poziomie 46,6 mld dirhamów (12,69 mld dolarów).

Zanim USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, w Dubaju panowała gorączka na rynku nieruchomości. Napędzały ją w szczególności osoby o wysokich dochodach, których przyciągała łagodna polityka podatkowa emiratu. Nie ma pewności, jak szybko rynek wróci do równowagi, jeśli porozumienie między Teheranem a Waszyngtonem się utrzyma.

Obniżki o miliony

Jak relacjonuje "The Guardian", według agentów nieruchomości z Dubaju, sprzedawcy luksusowych willi i mieszkań obniżyli ceny wywoławcze o miliony dolarów.

Yasin Valimulla, agent ds. zakupów w metropolii, powiedział, że transakcje sprzedaży nieruchomości powyżej 10 mln dolarów są nieliczne i odbywają się z 20-25 proc. zniżką w stosunku do ich wartości sprzed konfliktu.

Jak dodał, rynek przechodzi jednocześnie korektę. - Liczby były od początku tak wysokie, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat. I tak nie mogły się utrzymać na tym poziomie - zauważył.

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