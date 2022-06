To może zaboleć najemców. Ceny mogą wzrosnąć o kilkadziesiąt procent

Stagflacja, czyli okresu słabego wzrostu gospodarczego przy wysokiej inflacji, spowodowała, że w USA w latach 70. ceny nieruchomości wzrosły o 128 procent, a czynsze najmu poszły w górę o 70 procent. Jeśli stagflacja miałaby miejsce na Wisłą, to polski rynek mieszkań na wynajem może zareagować podobnie - uważa Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Analityk HRE Investments podkreślił, że stagflacja, czyli okres niskiego wzrostu gospodarczego przy wysokiej inflacji, to znacznie rzadsze zjawisko niż inflacja i jest to "tylko jedna z możliwości". "Istnieje szansa, że światowa gospodarka poradzi sobie z problemami, a w konsekwencji ceny dóbr i usług przestaną tak szybko rosnąć. Do tego w Polsce mocne podwyżki stóp procentowych mogą zatrzymać inflację wynikającą z czynników wewnętrznych" - wskazano w komentarzu.