Tak wyglądają stawki najmu mieszkań w największych miastach

Koszty najmu

"Wyraźniejsze spadki stawek najmu widać w danych kwartalnych. Najbardziej tanieją mieszkania średniej wielkości (35-60 m2), bo o 3,1 proc. kwartał do kwartału. Stawki niższe niż w I kwartale odnotowaliśmy w 14 z 17 miast. W przypadku dużych mieszkań (powyżej 60 m2) spadki pojawiły się w 12 z 15 miast, dla których dostępne są dane, a przeciętna zmiana wyniosła -3 proc. kw./kw. Najwolniej taniał najem małych mieszkań (do 35 m2), bo o 1 proc. kw./kw. Spadki pojawiły się w 10 z 14 miast" - podano w analizie.

"Trzeba jednak dodać, że stawki dla małych i średnich mieszkań w tym mieście wzrosły (odpowiednio o 5 proc. i 2,4 proc.). Patrząc całościowo na poszczególne miasta, najsłabiej radzą sobie Bydgoszcz i Wrocław, gdzie stawki spadają we wszystkich segmentach. Najem dużego mieszkania we Wrocławiu staniał aż o 7,4 proc., średniej wielkości o 3,8 proc., a małego o 3 proc. Z kolei w Bydgoszczy było to odpowiednio -0,1 proc., - 5 proc. i aż -9 proc. w przypadku małych lokali. To oczywiście dobre wiadomości dla tych, którzy planują zamieszać w najmowanym mieszkaniu w jednym z tych miast" - czytamy.