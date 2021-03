Najwięcej wniosków o kredyty od lat. Ale trzecia fala może ochłodzić optymizm

W lutym Polacy wnioskowali o największą liczbę kredytów mieszkaniowych od przynajmniej 2016 roku - zauważył główny analityk HRE Investments Bartosz Turek, komentując dane Biura Informacji Kredytowej. Jak podkreślił, kolejne wzrosty zakażeń koronawirusem mogą obniżyć optymizm Polaków, a co za tym idzie chęć do zaciągania zobowiązań.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało w czwartek, że w lutym tego roku o kredyt mieszkaniowy starało się 47,14 tys. potencjalnych kredytobiorców. To o prawie 10 proc. więcej niż rok temu. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 311 tys. zł, czyli o 6,6 proc. wyższa rdr.

"Polacy chcą dziś nadrobić stracony czas"

"W lutym wnioskowaliśmy o najwięcej kredytów mieszkaniowych od co najmniej 2016 roku. Przeciętny wniosek opiewał też na rekordową kwotę. Wszystko wskazuje na to, że po trudnym 2020 roku Polacy chcą dziś nadrobić stracony czas" - przekazał Turek w czwartkowym komentarzu.

"Do tego banki znowu przychylniejszym okiem patrzą na osoby, które zarabiają w sposób inny niż z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony. A gdyby i tego było mało, to dane NBP pokazują, że po epidemicznych podwyżkach marż praktycznie nie ma już śladu, czyli oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest niskie" - tłumaczy Turek.

Według Turka ludzie zaczęli wnioskować o kredyty, których przed rokiem nie dostali. "Chodzi często o osoby, które w 2020 roku musiały odłożyć swoje aspiracje i marzenia o własnym 'M'. Dziś, gdy o kredyty jest znowu łatwiej, więcej osób znowu próbuje zadłużyć się na zakup mieszkania. Jest to potężna grupa rodaków, którym w ubiegły roku hipotek odmówiono" - napisał.

Jak zauważa analityk, nie bez znaczenia są też "przyzwoite wyniki polskiej gospodarki, niezła sytuacja na rynku pracy i duże nadzieje na poprawę koniunktury na wiosnę lub co najmniej w drugiej połowie roku". Jednocześnie wskazuje na skuteczne wychodzenie z epidemicznych ograniczeń.

Jak będzie w przyszłości?

Analityk przypomniał, że rok temu w okresie od marca do sierpnia występował "wyraźnie" słabszy popyt na kredyty. "Szczególnie złe dane pochodziły z kwietnia i maja. Wtedy popyt na kredyty spadł o około jedną czwartą (rdr.). W efekcie porównując tegoroczne wyniki, do tych słabych sprzed roku, możemy być świadkami dynamicznego wzrostu popytu na mieszkaniowe długi" - uważa Turek.

Analityk zauważa, że trzecia fala zachorowań może oczywiście ochłodzić optymizm Polaków, a więc i skłonność do zaciągania kredytów mieszkaniowych. "Wydaje się to jednak prawdopodobne tylko wtedy, gdy sytuacja epidemiczna wymknie się spod kontroli. Już przykład drugiej fali zachorowań pokazał bowiem, że reakcja na kolejne doniesienia o postępach epidemii wywołują coraz mniej gwałtowną reakcję społeczeństwa"- tłumaczy.

"Rodacy zadłużają się dziś ostrożnie"

"I choć powody takiej sytuacji mogą być różne, to jednym z wytłumaczeń jest to, że rodacy zadłużają się dziś ostrożnie. Jeśli tak faktycznie jest, to byłaby bardzo dobra wiadomość. Taka ostrożność jest dziś szczególnie ważna" - przekazał.