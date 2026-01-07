"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny

Logo TVN24
Eskalacji wojny w Ukrainie na inne państwa obawia się 41 procent uczestników badania portalu nieruchomosci-online.pl. Zdaniem eksperta portalu te nastroje mogą mieć wpływ na rynek nieruchomości i decyzje zakupowe Polaków.

Rozszerzenie wojny w Ukrainie na inne kraje regionu jako "mało prawdopodobne" oceniło 28 proc., a 7 proc. uznało taki scenariusz za nierealny. Niemal jedna czwarta (24 proc.) nie miała zdania na ten temat.

"Zmiana sposobu podejmowania decyzji"

Według Rafała Bieńkowskiego z działu analiz portalu nieruchomosci-online.pl na ewentualnie decyzje zakupowe na rynku nieruchomości wpływa też "ogólny klimat do podejmowania długoterminowych zobowiązań".

- Czyli to, na ile całe otoczenie gospodarcze i społeczne wydaje się przewidywalne. Gdy rośnie poczucie niepewności, naturalnie pojawia się większa ostrożność. Oznacza to nie tyle rezygnację z zakupu, ile zmianę sposobu podejmowania decyzji: więcej wahania, większy nacisk na bezpieczeństwo finansowe i bardziej pragmatyczny wybór nieruchomości - stwierdził.

Z badania wynika również, że obawy dotyczące rozlania się wojny na inne kraje w regionie rosną wraz z wiekiem. Taka opinia najrzadziej wyrażana była w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (29 proc.), a najczęściej w grupie powyżej 55. roku życia (47 proc.).

"Badanie nie wskazuje natomiast istotnych różnic ze względu na miejsce zamieszkania. Duże ryzyko eskalacji konfliktu w Ukrainie widzi niemal taki sam odsetek badanych (41-42 proc.), zarówno wśród mieszkańców największych/dużych/średnich miast, jak i wsi" - dodali autorzy.

"Odkładanie decyzji w czasie"

Bieńkowski dodał, że trwająca wojna nie blokuje popytu na rynku, ale wpływa na nastroje. - Działa jako czynnik tła, który zwiększa ostrożność i skłonność do dokładniejszego liczenia ryzyka. W praktyce oznacza to odkładanie decyzji w czasie, ostrożniejszy wybór kredytu czy preferowanie bezpieczniejszych scenariuszy, takich jak mniejsze mieszkanie lub niższa rata - wskazał.

70 proc. uczestników badania uważa, że w 2026 r. dojdzie do większych podziałów i napięć społecznych w kraju, co - zdaniem autorów badania - również może pośrednio wpływać na decyzje przy zakupie nieruchomości. Największymi pesymistami są osoby w wieku 55 plus (80 proc.), a najmniejszymi Polacy do 34. roku życia (60 proc.).

Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska

Wybór bezpieczniejszego zadłużenia

Ekspert portalu nieruchomosci-online.pl ocenił, że przy zakupie mieszkania lub domu kluczowe jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa. - Gdy debata publiczna pełna jest napięć, rośnie ostrożność w podejmowaniu tak poważnych decyzji. Pojawiają się obawy przed nagłymi zmianami zasad gry: podatków, stóp procentowych, programów mieszkaniowych czy sytuacji na rynku pracy - dodał Bieńkowski.

Według niego w praktyce może to oznaczać odkładanie zakupu w czasie, większą skłonność do trzymania gotówki albo wybór bezpieczniejszego zadłużenia z wyższym wkładem własnym i krótszym kredytowaniem.

Badanie "To my. Polacy o nieruchomościach – IV kwartał 2025" zostało zrealizowane w drugiej połowie listopada przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online wśród 1013 dorosłych Polaków.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica