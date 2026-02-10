Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

"Widoczny jest rozdźwięk". Tak wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce

nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
W styczniu liczba ofert na rynku wtórnym w siedmiu największych polskich miastach była o 22 procent niższa niż rok wcześniej. Mimo, że prawie połowa Polaków preferuje mieszkania z drugiej ręki, malejąca dostępność takich lokali i rosnące oczekiwania cenowe sprawiają, że coraz więcej osób skłania się ku nowym inwestycjom - wynika z analizy portalu Otodom.

"Styczeń 2026 roku potwierdził utrzymujący się układ sił na rynku mieszkaniowym, w którym rynek wtórny funkcjonuje przy coraz bardziej ograniczonej podaży, a deweloperski pozostaje relatywnie zasobny w lokale na sprzedaż. Z jednej strony, w ujęciu rocznym, popyt na mieszkania z drugiej ręki utrzymuje się na stabilnym poziomie (a w styczniu wyraźnie odbił po słabszym grudniu), z drugiej - oferta na rynku wtórnym skurczyła się w największych miastach aż o 22 proc. rok do roku" - napisano w komunikacie prasowym.

Rekordy na rynku deweloperskim

W tym samym czasie rynek deweloperski notuje rekordową liczbę dostępnych lokali, co sprawia, że w wielu lokalizacjach zakup nowego mieszkania staje się nie tyle alternatywą, co koniecznością.

"Co istotne, jak pokazuje 'Monitor nastrojów klientów nieruchomości' Otodom, widoczny jest rozdźwięk pomiędzy preferencjami Polaków a realiami rynku. Choć niemal połowa kupujących deklaruje większe zainteresowanie rynkiem wtórnym (44 proc. wobec 21 proc. dla deweloperskiego), a mieszkania z drugiej ręki znacznie częściej kupowane są z myślą o zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych (55 proc. vs. 38 proc. dla deweloperskiego), a nie w celach inwestycyjnych, to właśnie na preferowanym rynku wtórnym oczekiwania dalszego wzrostu cen są wyższe (55 proc. wobec 50 proc.)" - napisano dalej.

Mniej mieszkań z drugiej ręki

W ocenie ekspertów, popyt odbija po słabym grudniu. W siedmiu największych miastach (Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Trójmiasto, Łódź i Poznań) styczeń przyniósł wyraźne ożywienie po stonowanej końcówce roku. Liczba zapytań o mieszkania na rynku wtórnym w serwisie Otodom wzrosła o 40 proc. miesiąc do miesiąca. W ujęciu rocznym aktywność kupujących pozostała niemal bez zmian (-1 proc. rdr).

"W praktyce oznacza to, że popyt utrzymuje się na relatywnie stabilnym poziomie, podczas gdy dostępność mieszkań z drugiej ręki systematycznie się kurczy. Ta dysproporcja coraz silniej wpływa na decyzje zakupowe, szczególnie w miastach o największym deficycie ofert" - skomentował cytowany w komunikacie Paweł Jarząbek, menedżer ds. badań rynku i analiz Otodom.

Wskazano też, że styczeń potwierdził dalsze ograniczenie podaży na rynku wtórnym. W siedmiu największych miastach liczba aktywnych ogłoszeń była o 22 proc. niższa niż rok wcześniej. Największe spadki odnotowano we Wrocławiu (-34 proc. rdr), Krakowie (-26 proc.) oraz Poznaniu (-22 proc.). Najbardziej stabilne okazały się Katowice. Tam liczba ofert zmniejszyła się o 5 proc. rdr.

Jednocześnie, jak zaznacza Paweł Jarząbek, w niektórych miastach pojawiły się pierwsze sygnały możliwej stabilizacji.

"W grudniu oferta mieszkań z drugiej ręki wzrosła między innymi w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Trójmieście, co może wskazywać na stopniowe dostosowywanie się sprzedających do zmieniających się warunków rynkowych" - powiedział menedżer ds. badań rynku i analiz Otodom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów

Rośnie rola rynku deweloperskiego

Według danych Otodom, w siedmiu największych miastach dostępnych jest 61,8 tys. nowych mieszkań, wobec niespełna 40,2 tys. lokali z drugiej ręki. Oznacza to, że oferta deweloperów jest o ponad połowę większa.

Według Otodom, zestawienie danych prowadzi do wniosku, że choć Polacy preferują rynek wtórny przy zakupie mieszkania z myślą o zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych (55 proc. wobec 38 proc. dla rynku deweloperskiego), to ograniczona dostępność takich lokali może wymuszać zmianę perspektywy.

"W warunkach kurczącej się podaży mieszkań z drugiej ręki i jednocześnie bardzo szerokiej oferty deweloperskiej, coraz więcej gospodarstw domowych może być zmuszonych do poszukiwania 'mieszkania dla siebie' właśnie na rynku deweloperskim (który z kolei nieco częściej postrzegany i wybierany jest jako inwestycja kapitału)" - napisano w komunikacie.

"Kurcząca się oferta rynku wtórnego, rosnąca przewaga podaży po stronie nowych lokali oraz wyższe oczekiwania cenowe kupujących mieszkania z drugiej ręki wskazują, że w najbliższym czasie rynek deweloperski może odgrywać jeszcze większą rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polek i Polaków" - podsumował Paweł Jarząbek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
mieszkanieNieruchomościRynek mieszkaniowyceny mieszkań
Zobacz także:
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
W niedzielę ruszają rozliczenia z fiskusem. Na to warto zwrócić uwagę
Z kraju
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
Dla pracownika
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
Pieniądze
Szwajcaria, góry, lodowce
"Zakochane na śmierć". Zgubny wpływ nowego trendu
Turystyka
Inwestor, giełda, broker, trader
"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
Wiktor Knowski
apteka, leki, farmaceuta
NFZ ostrzega. "Obiecują rzekomą refundację"
Tech
shutterstock_2360570399
Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę
Ze świata
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Umowa UE-Mercosur. Parlament za klauzulą ochronną
Ze świata
paczki paczek shutterstock_2268773341
Ile kosztują pączki? Tyle zapłacimy w tłusty czwartek
Handel
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
Tech
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
Ze świata
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
Z kraju
Kryzys energetyczny na Kubie
Kraj w kryzysie. Chiny "stanowczo wspierają", "w miarę swoich możliwości"
Ze świata
pc
Premier powołał Radę Przyszłości. "Musimy ciągle szukać nowych silników wzrostu"
Z kraju
Emmanuel Macron
Macron alarmuje. "Podwójny kryzys"
Ze świata
meta media społecznościowe
Meta łamie polskie prawo? Są zarzuty
Tech
shutterstock_1994390375 PEKIN - 4 maja 2021 r.: Zabytkowy budynek przy West Chang 'an Avenue w pobliżu placu Tian'anmen, siedziba Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Rady Państwa.
"Szczególnie duża skala". Urzędnik sam się zgłosił
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
Bruksela interweniuje w sprawie wiz dla pracowników
Ze świata
pap_20231010_0ZQ
Nowy pomysł na lotnisko w Radomiu. "Narzędzie dla mieszkańców, a nie pomnik"
Z kraju
Rodzice oskarżają gigantów technologicznych o nieodpowiedzialne praktyki biznesowe
Proces, który może zmienić media społecznościowe. "Dzieci są uzależnione"
Ze świata
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"
Ze świata
Sprzedaż węgla
Polski gigant planuje zmniejszyć zatrudnienie o pięć tysięcy osób
Z kraju
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarte pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie
Tech
USA-Wenezuela
"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec
Ze świata
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
Ze świata
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
Z kraju
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
Ze świata
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
Ze świata
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica