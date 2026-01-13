Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"

Rynek nieruchomości. Co się dzieje z liczbą mieszkań? Źródło: TVN24

W raporcie zwrócono uwagę, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy Polska, dążąc do osiągnięcia 56 proc. udziału odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, masowo inwestowała w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.

Jak podano, w efekcie łączna "wartość rynku budowlanego ma przekroczyć 400 miliardów złotych, napędzana inwestycjami w transformację energetyczną oraz infrastrukturę".

Wsparcie budżetowe na nieznaną wcześniej skalę

Autorzy raportu podkreślili, że sektor mieszkaniowy w 2025 roku otrzymał bezprecedensowe wsparcie budżetowe - limity dla Programu Budownictwa Społeczno-Komunalnego wzrosły do 5 mld zł, a budżet Programu Społecznego Budownictwa Czynszowego zwiększył się z 4,5 do 7 mld zł.

"Te środki mają wspierać budowę energooszczędnych mieszkań na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Jednak dynamiczny wzrost finansowania to nie tylko szansa, ale i wyzwanie. Presja na szybką realizację projektów, przy niedoborze wykwalifikowanej kadry i rosnących kosztach materiałów, stawia przed deweloperami trudne zadania. Konieczność spełnienia wysokich standardów energetycznych, przy zachowaniu konkurencyjnych cen, wymusza optymalizację procesów i eliminację wszelkich źródeł strat" - podkreślili.

AI już nie jest eksperymentalna

W raporcie zaznaczono, że w 2025 r. cyfryzacja w budownictwie i zarządzaniu projektami stała się popularniejsza - coraz więcej firm pracuje dziś w oparciu o BIM (Building Information Modeling) – cyfrowy model inwestycji, który łączy w jednym środowisku wszystkie kluczowe informacje o projekcie. Obecnie z tej metodyki korzysta ponad 70 proc. organizacji.

Zwrócono też uwagę na sztuczną inteligencję, która jak wskazano w raporcie, przestała być rozwiązaniem eksperymentalnym, a stała się realnym wsparciem w codziennej pracy. "Pomaga analizować dane projektowe, optymalizować procesy, identyfikować potencjalne ryzyka i przewidywać problemy jeszcze zanim pojawią się na placu budowy. W efekcie technologia coraz częściej wspiera nie tylko projektowanie, ale także zarządzanie całym cyklem życia inwestycji" - zauważono.

BauWatch zajmuje się dostarczaniem rozwiązań bezpieczeństwa dla obiektów takich jak place budowy, projekty OZE i infrastruktura krytyczna.

