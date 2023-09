Tyle są warte mieszkania w Polsce. Duży wzrost

Na koniec 2022 roku szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce wyniosła około 6,5 biliona złotych. Oznacza to wzrost o 12,6 procent rok do roku. Przyczyniły się do tego rosnąca powierzchnia zasobu mieszkań oraz ceny transakcyjne. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski.

NBP w poniedziałek opublikował "Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.". Informacja została przygotowana w Departamencie Stabilności Finansowej.

Wartość mieszkań w Polsce

"Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł, wobec 5,8 bln zł na koniec 2021 r." - czytamy w raporcie. Oznacza to, że szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych wzrosła w ujęciu rocznym o 12,6 proc. Autorzy raportu wyjaśnili, że wzrost wynikał ze "wzrostu zarówno powierzchni zasobu mieszkań (ok. 2,2 proc. r/r w dużych miastach oraz ok. 1,7 proc. w 2022 r. w mniejszych ośrodkach), jak i cen transakcyjnych (ok. 2 proc. r/r w Warszawie, ok. 10 proc. w 6. i 10. miastach oraz ok. 13 proc. w mniejszych ośrodkach)".

"Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych stanowiła około 380 mld zł, przy 355 mld zł w 2021 r. Wartość nieruchomości mieszkaniowych na koniec omawianego okresu odpowiadała ok. 211 proc. PKB, a komercyjnych ok. 12 proc. PKB" - dodano.

Autorzy raportu wskazali, że w ubiegłym roku poprawiła się sytuacja mieszkaniowa w kraju. Zwiększyła się bowiem liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności - wyniosła około 413 wobec 405 w 2021 roku. W górę poszła też przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę - około 31,1 m2 wobec 30,4 m2 w 2021 roku. Zmalała jednocześnie przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie - 2,4 wobec 2,5 w 2021 roku.

Poprawę sytuacji mieszkaniowej odnotowano w grupie wszystkich miast wojewódzkich. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych określany na podstawie wskaźników nasycenia i zaludnienia nadal notowano w grupie miast największych pod względem liczby ludności.

"Efekty budownictwa mieszkaniowego mierzone liczbą mieszkań przekazanych do eksploatacji w 2022 r. w Polsce osiągnęły rekordowy poziom - oddano do użytkowania niemal 238,5 tys. lokali, z tego w miastach wojewódzkich 72,8 tys." - podano w raporcie opublikowanym przez NBP.

Ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań

"W 2022 r. w badanych miastach wojewódzkich notowano wzrosty cen mieszkań, co było efektem mniejszej podaży lokali na rynku. Zwłaszcza w największych miastach obserwowano wzrost kosztów ich produkcji przy jednocześnie znacznie mniejszym popycie spowodowanym wzrostem kosztów finansowania oraz niepewnością ekonomiczną" - zaznaczono.

W omawianym okresie średnie ceny ofertowe i transakcyjne m2 na rynkach pierwotnych i wtórnych w badanych miastach w Polsce kontynuowały trend wzrostowy, który wraz ze spadkiem akcji kredytowej zaczął hamować pod koniec roku, zwłaszcza w Warszawie.

"We wszystkich kwartałach średnie ceny transakcyjne na rynku wtórnym wzrastały wolniej (wzrosty od 10,2 proc. do 17 proc. r/r) niż te notowane na rynku pierwotnym (r/r wzrosty od 13,6 proc. do 20,2 proc.). Wzrastały również średnie ceny ofertowe - na rynku pierwotnym w granicach od 15,9 proc. do 18,9 proc., zaś na wtórnym w nieznacznie niższym tempie, od 7,7 proc. do 16,6 proc." - czytamy.

Jak dodano, "wzrosty nominalnych cen transakcyjnych częściowo wynikały ze zmiany struktury mieszkań sprzedanych (wyższego udziału transakcji w lepszych lokalizacjach niż na obrzeżach miast), częściowo zaś z rosnących nominalnych cen mieszkań nowo wprowadzanych na rynek przez deweloperów".

"Pod koniec 2022 r. oraz w I kwartale 2023 r., zarówno na rynkach pierwotnych, jak i wtórnych dynamiki cen transakcyjnych i ofertowych wykazywały realne spadki, biorąc pod uwagę wskaźnik CPI oraz dynamikę wynagrodzeń" - wskazali autorzy raportu.

