Nieruchomości

Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica przyciąga inwestorów

Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Warszawa znalazła się na trzecim miejscu w zestawieniu najbardziej atrakcyjnych miast Europy do inwestowania w nieruchomości w 2026 roku - wynika z raportu CBRE. Na pierwszej pozycji uplasował się Londyn, a na drugiej Madryt.

W badaniu CBRE, na którym bazuje opublikowany w czwartek raport, inwestorzy wskazywali rynki, które ich zdaniem powinny osiągnąć najwyższe całkowite stopy zwrotu z nieruchomości w 2026 roku, z pominięciem rynku rodzimego. Stolica Polski - jak podali autorzy raportu - awansowała w porównaniu z poprzednim rokiem i wyprzedziła m.in. Barcelonę, Mediolan i Paryż. Zdaniem CBRE dla Warszawy oznacza to "umocnienie pozycji w gronie najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie".

"Wyniki badania dowodzą coraz silniejszej pozycji Warszawy wśród najbardziej konkurencyjnych rynków nieruchomości komercyjnych w Europie. Stolica Polski przestała już być postrzegana wyłącznie jako rynek regionalny - lider Europy Środkowo-Wschodniej, a funkcjonuje w jednym szeregu z dojrzałymi lokalizacjami inwestycyjnymi Europy Zachodniej" - stwierdził, cytowany w raporcie, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE Przemysław Felicki. Jak ocenił, z perspektywy inwestorów kluczowe znaczenie mają tu stabilne fundamenty makroekonomiczne, dobre prognozy wzrostu gospodarczego, pod względem których Polska wyprzedza resztę krajów regionu, a także silne fundamenty najmu.

Czytaj też: O tyle mogą spaść raty kredytów

Największa gospodarka regionu

Inwestorzy zostali zapytani również o najbardziej perspektywiczne kraje. "Wyniki tego badania w dużej mierze odzwierciedlają pozycję poszczególnych miast. Polska, jako największa gospodarka regionu Europy Środkowo-Wschodniej, utrzymała trzecie miejsce w rankingu krajowym już trzeci rok z rzędu" - wskazali autorzy. Dodali, że liderem po raz pierwszy została Hiszpania, wskazywana przez niemal połowę respondentów jako rynek o najwyższym potencjale zwrotów w 2026 roku.

Autorzy badania wyjaśnili, że inwestorów do Hiszpanii zachęcają solidne fundamenty gospodarcze, silny sektor turystyczny oraz popyt mieszkaniowy, a także fakt, że ceny w wielu segmentach pozostają poniżej średniej europejskiej. "Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, a na czwartym Włochy, które awansowały dzięki większej stabilności finansowej, ograniczonej podaży nowych projektów i potencjałowi rynków regionalnych. Pierwszą piątkę zamknęły Niemcy" - dodali autorzy.

Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
TAGI:
Zobacz także:
