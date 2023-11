Bat na deweloperów. Będą nowe przepisy

Od wielu lat wprowadzane są przepisy, które mają zapobiegać powstawaniu klitek sprzedawanych jako mikroapartamenty - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Najnowsza próba to przepisy wchodzące w życie 1 kwietnia 2024 roku.

Obecnie minimalna powierzchnia dla lokali mieszkaniowych wynosi 25 metrów kwadratowych (mkw). Regulację tę jednak ochodzili niektórzy deweloperzy wprowadzając do sprzedaży tzw. mikrokawalerki jako lokale użytkowe. Nowelizacja rozporządzenia z 29 października 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ma temu zapobiec przez ujednolicenie wymogu minimalnej powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych i użytkowych.

Niektórzy inwestorzy muszą się spieszyć

Jednak, jak zauważa Michalina Skarżyńska, aplikant adwokacki w kancelarii Osborne Clarke, w rozmowie z gazetą wymóg minimalnej powierzchni będzie inwestora obowiązywał, jeżeli przed 1 kwietnia 2024 r. nie będzie posiadał pozwolenia na budowę lub "nie dokona zgłoszenia budowy, w odniesieniu do którego do wyżej wymienieonej daty upłynie termin na wniesienie sprzeciwu lub zostanie wydane zaświadczenie braku podstaw do wniesienia sprzeciwu".