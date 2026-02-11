Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nieruchomości

"Walka na ceny". Tak wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce

Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Na początku 2026 roku sytuacja na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce pozostaje zróżnicowana. W Warszawie i Trójmieście utrzymuje się względna równowaga między popytem a podażą, natomiast w Katowicach dostępna oferta mieszkań jest wyjątkowo szeroka. Na niektórych rynkach deweloperzy coraz częściej konkurują ze sobą cenowo - ocenili eksperci JLL oraz portalu RynekPierwotny.pl.

- Każdy rynek jest inny, nie ma jednego scenariusza dla większości rynków. Skala zróżnicowania relacji podaży i popytu jest duża - powiedziała Aleksandra Gawrońska, dyrektorka w Dziale Badań Rynku Mieszkaniowego JLL podczas środowej konferencji.

- W Warszawie nadal możemy spodziewać się, przy założeniu, że sprzedaż będzie rosła, przy lekko zwiększającej się ofercie, (...) że będziemy mówić o równowadze. Nie mamy nawisu niewykorzystanych pozwoleń, więc nie ma obaw, że zasypie ten rynek fala nowej podaży. (...) Odwrotna sytuacja jest w Katowicach (...) - oferta jest wyjątkowo rozbudowana, jest też zapas niewykorzystanych pozwoleń - dodała.

Czytaj też: "Widoczny jest rozdźwięk". Tak wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce

Zróżnicowana sytuacja na rynku

Podobna sytuacja jest w Łodzi czy Poznaniu - tu również w teorii nie brakuje projektów, które można szybko uruchomić. Obecnie na tych rynkach obserwować można dużą nadwyżkę podaży.

Firma JLL oceniła, że w pierwszych miesiącach 2026 roku sytuacja na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce jest wyjątkowo zróżnicowana. Zgodnie z danymi JLL, w jednej grupie miast mamy Warszawę i Trójmiasto, gdzie teoretyczna wyprzedaż aktualnej oferty potrwałaby pięć kwartałów, co oznacza równowagę pomiędzy podażą i popytem. Na przeciwległym biegunie są natomiast Katowice.

W 2025 r. na rynku podaż przewyższyła popyt. Deweloperzy wprowadzili do oferty o prawie 9 tys. lokali więcej od całkowitego rocznego popytu.

Zdaniem ekspertów warto jednak zauważyć, że w 2024 r. nadwyżka nowych wprowadzeń nad całościowym wolumenem sprzedaży była dwa razy wyższa (18 tys. mieszkań).

Po stronie popytowej roczny wynik w 2025 r. był natomiast porównywalny do roku poprzedniego. W okresie styczeń-grudzień deweloperzy sprzedali na siedmiu największych rynkach prawie 43 tys. mieszkań, jednak było to o 4 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Znaczący wpływ na ten wynik miała druga połowa roku - popyt zaczął rosnąć po kolejnych cięciach stóp procentowych.

Atrakcyjny pod względem popytu jest np. rynek trójmiejski, który przyciąga dodatkowy popyt spoza aglomeracji.

Z danych JLL za IV kwartał 2025 r. wynika, że na siedmiu dużych rynkach było w ofercie ok. 14 tys. mieszkań gotowych i jest to jeden z wyższych wyników na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Większa liczba gotowych mieszkań

Wzrost liczby gotowych mieszkań w ofercie jest - zdaniem ekspertów - konsekwencją decyzji o rozpoczynaniu budów, podejmowanych przez deweloperów na przełomie 2023 i 2024 roku, po zapowiedziach wprowadzenia kolejnego po "Bezpiecznym Kredycie 2 proc." programu wsparcia nabywców pierwszych mieszkań.

Gawrońska dodała, że mimo to, część firm wchodziła z nowymi projektami na rynek również na przełomie 2024 i 2025 roku, kiedy można było domyślać się, że zapewne żadnego programu wsparcia nie będzie, co oznacza, że w kolejnych kwartałach na części z rynków można spodziewać się rosnącej liczby mieszkań, których proces budowy zostanie zakończony, ale nadal będą pozostawać one w ofercie. Tam rosnąca liczba lokali gotowych może mieć wpływ na kształtowanie się średnich cen oraz poziom rabatów.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl ocenili, że IV kw. 2025 r. okazał się początkiem narastającej konkurencji cenowej na kilku czołowych rynkach. Jej skutkami były zarówno przeceny wielu ofert, ale także podwyżki cen najbardziej atrakcyjnych lokali.

Trwa "wojna hybrydowa"

- W trzecim kwartale stwierdziliśmy, że są warunki do wojny cenowej na rynku - oczywiście nie wszędzie i nie w każdym segmencie. Dane po czwartym kwartale pokazują, że wojna jest, ale hybrydowa - na pewnych rynkach następuje intensywna zmiana cenowa (...) - dotyczy zwłaszcza deweloperów, którzy mają problem z niesprzedanymi mieszkaniami, które mają nieoptymalne układy, czy są z niższej półki cenowej - są tanie, a i tak nie mogą znaleźć nabywcy - powiedział Jan Dziekoński, Head of Market Insights, RynekPierwotny.pl.

Podejście cenowe deweloperów w okresie wrzesień 2025-styczeń 2026 zmieniło m.in. wprowadzenie "jawności cen".

Jak podano, dla części miast, które odnotowały największe przeceny we wrześniu (Łódź, Gdańsk, Kraków), czwarty kwartał był okresem niewielkiego odbicia cenowego i stagnacji. Zdaniem ekspertów, najpewniej skala wdrożonych w III kwartale obniżek cen poszczególnych mieszkań w ofercie, sięgających na całym rynku średnio 1-3 proc. (a w indywidualnych przypadkach od 5 proc. do 25 proc.), okazała się tam wystarczająca do stymulacji sprzedaży. W pozostałych czołowych miastach IV kwartał okazał się jednak kontynuacją procesów rywalizowania cenami, które trwały jeszcze w październiku, a nawet w grudniu.

W ocenie ekspertów, najsilniej proces ten odcisnął piętno na cenach we Wrocławiu (spadek cen mieszkań pozostających w ofercie o 0,8 proc. wobec III kwartału, kiedy wyniósł on 0,4 proc.) oraz Warszawie (spadek cen tych samych ofert o 0,4 proc. wobec 0,2 proc. w III kwartale) i utrzymanie tempa obniżek w Poznaniu i Katowicach (w obu przypadkach spadek cen o 0,6 proc. w III i IV kwartale).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
euro - sponsor
Spory o kredyty w euro w sądach. Czy powtórzy się scenariusz frankowy?
MATERIAŁ PROMOCYJNY
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport

W tych miastach mieszkania tanieją

Z danych portalu wynika, że w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu wzrósł odsetek mieszkań, które odnotowały obniżkę ceny, a ubyło tych z podwyżkami cen - czynnikiem bilansującym w tych dwóch ostatnich miastach było to, że podwyżki cen, które miały miejsce, były co do zasady silniejsze, nie mniej można tam mówić o narastającej konkurencji cenowej. W Gdańsku, Krakowie i Łodzi ubyło obniżek cen, a w Krakowie nawet przybyło podwyżek. Ceny wzrosły również w Łodzi - w efekcie był to jedyny rynek, gdzie porównywalne ceny wzrosły w IV kwartale.

W Warszawie ilość obniżek i podwyżek niemal nie zmieniła się w czasie, jednak deweloperzy decydujący się na obniżki robili to bardziej zdecydowanie w IV kwartale, niż kwartał wcześniej. Decydowali się na nie częściej najmniejsi i najwięksi deweloperzy - firmy o średnim rozmiarze częściej sięgały po podwyżki i paradoksalnie zwiększyły one udział w rynku w IV kwartale.

- Na części rynków - zwłaszcza w Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu - mamy do czynienia z nasilającą się walką deweloperów na ceny. Pozostałe miasta utrzymują zbilansowany charakter korygowania cen, związany z podtrzymywaniem tempa sprzedaży tych projektów, które pozostają w tyle za lepiej spozycjonowanymi inwestycjami. W kilku miastach deweloperzy już w III kwartale dokonali tak dużych przecen, że IV kwartał poświęcili na zbieranie ich żniw. Nie należy zapominać o tym, że najlepsze oferty mieszkań odnotowują podwyżki cen, a cały proces jest bardzo dynamiczny - dodał Dziekoński.

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24
Karol Nawrocki

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24

Karol Nawrocki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Rynek mieszkaniowymieszkanie
Zobacz także:
Martwy kot znaleziony w automacie paczkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stanie z InPostem? "To jest sygnał"
Maja Piotrowska
shutterstock_2317709075
Kredytobiorcy czekają na ten wyrok. "Może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku"
Nieruchomości
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
Z kraju
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
Zapadną za 100 lat. Sprzedały się na pniu
Tech
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
Z kraju
Abu Dhabi
Nowy globalny trend. "Fundamentalna zmiana"
Ze świata
pap_20260211_0CH
Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
Ze świata
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
Ze świata
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Piloci Lufthansy zapowiadają strajk. "Skala zakłóceń trudna do przewidzenia"
Ze świata
Donald Trump
"Trump naprawdę to rozdmuchał"
Ze świata
shutterstock_2188515153
Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany
Ze świata
Adam Glapiński
Media: rząd zrezygnował z walki z Glapińskim. Domański komentuje
Z kraju
Gdynia, 06.12.2022. Odbiór pierwszych koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9 na terenie Terminalu Kontenerowego w Gdyni
Domański: nie ma tańszego źródła finansowania
Z kraju
Andrzej Domański
"Chciałbym przeprosić". Domański o problemach KSeF-u
Z kraju
Czapka Nowrocky na głowie Karola Nawrockiego
Kontrowersje wokół ubioru prezydenta. Jest oświadczenie
Z kraju
Kongres USA w Waszyngtonie
USA spadają w rankingu korupcji. To najgorszy wynik od lat
Ze świata
shutterstock_268930547
Osiem milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
Dla firm
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
Ze świata
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
Z kraju
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
Dla pracownika
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
Nieruchomości
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
Szwajcaria, góry, lodowce
"Zakochane na śmierć". Zgubny wpływ nowego trendu
Turystyka
Inwestor, giełda, broker, trader
"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
Wiktor Knowski
apteka, leki, farmaceuta
NFZ ostrzega. "Obiecują rzekomą refundację"
Tech
shutterstock_2360570399
Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica