Wakacje kredytowe na dłużej? Wiceminister o warunkach

Pytany, czy jeżeli, hipotetycznie, inflacja w lipcu, sierpniu będzie na poziomie 12 proc., to skłoni to rząd do przedłużenia wakacji kredytowych, czy będzie się kierował ku temu, żeby wrócić do normalności. - Żeby wróciło do normalności, to jest oczywiście najlepsze rozwiązanie, 12-13 procent nie jest idealną normalnością, więc z całą pewnością jakieś decyzje wówczas będzie trzeba podjąć - wskazał wiceszef MF.