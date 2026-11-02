Nieruchomości Konsumenci wprowadzeni w błąd. Ponad milion złotych kary dla dewelopera Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił, że Groen Konstancin I wybudował w Konstancinie-Jeziornie domy jednorodzinne i szeregowe dwu- i jednolokalowe na osiedlu "Groen Konstancin". W katalogach oraz na stronie internetowej dla pierwszego i drugiego etapu firma miała informować, że powierzchnię mieszkalną można powiększyć przez adaptację poddasza, zyskując ponad 60 mkw.

"Tym samym będzie więcej miejsca na hobby, pokój gier czy domową siłownię. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zorganizujesz dodatkowy pokój dla gości lub pracownię" - informował deweloper w materiałach reklamowych przytoczonych przez UOKiK.

Przedsiębiorca przygotował również wizualizacje pokazujące, jak strych mógłby wyglądać po przekształceniu go w przestrzeń mieszkalną. Przedstawiono na nich m.in. schody oraz wydzielone pomieszczenia.

🏠 „Zorganizujesz dodatkowy pokój dla gości lub pracownię” – tak deweloper Groen Konstancin I reklamował możliwość aranżacji poddasza.



Ale...zgodnie z projektem budowlanym nie można było zamienić strychu w część mieszkalną. Była to powierzchnia nieużytkowa.



Prezes #UOKiK… pic.twitter.com/EpaqRjTO4F — UOKiK (@UOKiKgovPL) November 2, 2026 Rozwiń

Strych nie mógł stać się mieszkaniem

Postępowanie wykazało jednak, że poddasze nie spełniało warunków technicznych pozwalających na jego wykorzystanie do celów mieszkalnych. Między innymi nie zaprojektowano ani nie wybudowano schodów łączących piętro z poddaszem.

Projekt budowlany przewidywał, że mieszkania mają dwie kondygnacje, natomiast strych pozostaje powierzchnią nieużytkową. Stanowił on ponadto część nieruchomości wspólnej, a nie integralną część poszczególnych lokali.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że możliwość znacznego zwiększenia powierzchni mieszkania była dla wielu klientów istotnym atutem inwestycji.

- Możliwość powiększenia metrażu mieszkania nawet o połowę dzięki aranżacji poddasza była dla wielu osób zaletą tej inwestycji. Deweloper zamieścił wizualizacje, które przedstawiały strych jako integralną część nieruchomości, ze schodami i wydzielonymi pokojami. W rzeczywistości nie można go było zmienić w przestrzeń mieszkalną, zaś przedsiębiorca swoim przekazem wprowadził konsumentów w błąd - wyjaśnił prezes UOKiK.

Kara finansowa dla spółki

Kara finansowa nałożona na Groen Konstancin I wyniosła 1 176 000 zł. Deweloper ma również opublikować decyzję Prezesa UOKiK na swojej stronie internetowej.

Decyzja nie jest prawomocna. Spółce przysługuje odwołanie do sądu.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do spółki Groen Konstancin I z prośbą o stanowisko w tej sprawie. Do momentu publikacji artykułu firma nie odpowiedziała na nasze pytania.