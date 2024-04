Ważny termin dla frankowiczów. Głos zabierze Sąd Najwyższy

Uchwała frankowa. Czego ma dotyczyć?

W ocenie adwokat Karoliny Pilawskiej pytanie to sprowadza się do ustalenia, czy w umowach kredytów frankowych, w miejsce niedozwolonych postanowień umownych dotyczących jednostronnego ustalania przez banki, możliwe jest wstawienie zapisów o zastosowaniu kursu średniego NBP.

- Skoro w miejsce nieuczciwych klauzul banki mogłyby liczyć na wprowadzenie takiej klauzuli, która gwarantowałaby im de facto bezkarność za nieuczciwe postępowanie wobec kredytobiorców , to nic nie stałoby na przeszkodzie, aby zachowały się one podobnie w przyszłości - uważa Pilawska.

- Pytanie to dotyczy tej samej kwestii, co pytanie drugie, przy czym odnosi się do drugiej kategorii kredytów, czyli kredytów denominowanych. Są to kredyty, w których kwota kredytu została w umowie wskazana w walucie frank szwajcarski, a następnie uruchomiona kredytobiorcy w złotych polskich po kursie kupna banku - wyjaśnia adwokatka.