Szykuje się nowy obowiązek dla właścicieli domów

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Nowe regulacje wprowadzają między innymi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej każdego budynku indywidualnego czy wielorodzinnego. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Podczas prac nad nowymi przepisami wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński wyjaśniał, że dostosowują one polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zaznaczył, że regulacje wynikają m.in. z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

- Celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami - mówił wiceminister. W konsekwencji, jak podkreślał, "przyczyni się to do oszczędności energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków".