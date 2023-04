Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości. Od piątku

W piątek weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jej skutkiem będzie konieczność posiadania świadectw energetycznych przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania. Za brak dokumentu będą groziły wysokie kary.

Nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej dostosowują polskie prawo do unijnych przepisów. W wyniku zmian m.in. wynajmujący lub sprzedający mieszkanie powinien przekazać drugiej stronie kopię świadectwa energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Certyfikat jest ważny przez 10 lat od dnia sporządzenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

"Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy: 1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu" - czytamy w ustawie.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku będzie grozić kara grzywny. Właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego do transakcji, grozi grzywna w wysokości do 5000 zł.

Ponadto w nowelizacji zapisano, że nabywca lub najemca nieruchomości nie będzie mógł się zrzec prawa do otrzymania świadectwa energetycznego. Jeśli kupimy lub wynajmiemy lokal mieszkalny i otrzymamy świadectwo charakterystyki energetycznej, nie musimy go nigdzie dalej przekazywać.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśliło, że świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, kiedy wykorzystuje się istniejący budynek (lub lokal) na własny użytek i nie zamierza się go sprzedawać lub wynajmować. Musi jednak zostać sporządzone, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie sprzedawany lub wynajmowany.

Jaki koszt?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku najmu lub zbycia tego prawa) lub inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Według resortu rozwoju, obecnie w Polsce uprawnionych do tego jest ponad 20 tys. specjalistów.

Maciej Surówka, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, wskazywał w rozmowie z TVN24 Biznes, że świadectwo dla mieszkania to wydatek od 400 do 600 zł, a dla domów od 700 zł do 1500 zł.

Nowe przepisy dopuszczają możliwość wystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej o nieodpłatne udostępnienie kopii świadectwa charakterystyki energetycznej (jeśli zostało sporządzone) lub dokumentacji technicznej budynku, co może posłużyć do przygotowania dokumentu dla danego lokalu.

Jeśli dla budynku lub jego części zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, od piątku trzeba podawać w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie informacje z dokumentu: wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

W przypadku nowo wybudowanego budynku świadectwo energetyczne trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Nie dotyczy to jednak budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, wybudowanych dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych.

Ponadto świadectwo energetyczne należy umieścić w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w których są świadczone usługi dla ludności (np. galerie handlowe, dworce) (o ile świadectwo jest już sporządzone) oraz w budynkach zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m kw., w których obsługiwani są interesanci.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, PAP