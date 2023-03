Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Koszt to nawet kilkaset złotych

W kwietniu wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Kiedy taki dokument będzie nam potrzebny? Do kogo się zwrócić w tej sprawie? Ile kosztuje? W rozmowie z TVN24 Biznes Maciej Surówka, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych, wyjaśnia wątpliwości związane ze świadectwa energetycznymi.

28 kwietnia wejdą w życie nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Same świadectwa nie są co prawda niczym nowym, ale jak wskazuje Surówka, "zmiana przepisów ma zadanie wyeliminowanie gigantycznych patologii, czyli sytuacji, gdy w zasadzie bez kontroli budujemy budynki i gdy występuje obrót nieruchomości bez parametrów energetycznych".

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

- Ta nowelizacja ma dwa aspekty. Jeden to jest uszczelnienie systemu, gdy po postawieniu nowego budynku staramy się o pozwolenie na użytkowanie , to musimy dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej - tłumaczy.

Do kogo się zwrócić po świadectwo energetyczne?

Maciej Surówka wyjaśnia, że w celu uzyskania świadectwa należy zwrócić się do zarządcy budynku . - Zarządcy czy spółdzielnie mieszkaniowe na ogół nie przygotowują takich świadectw na zapas. Zarządzający musi w terminie do 14 dni udostępnić dokumentację budynku - taką, która pozwala na zrobienie świadectwa energetycznego - mówi Surówka.

Wyjaśnia też, kto może taki dokument dla nas zrobić. - Świadectwo energetyczne mogą przygotować osoby uprawnione , które znajdują się w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynku - wyjaśnia Surówka. Taki rejestr obejmuje m.in. wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz wykaz świadectw charakterystyki energetycznej.

- Takich osób (uprawnionych) jest w Polsce około 21 tysięcy. To są osoby, które mają różnego rodzaju uprawnienia budowlane: ukończyły studia podyplomowe albo odpowiedni zakres materiału przerobiły w trakcie studiów dziennych. Na początku było to dopuszczalne na podstawie egzaminu państwowego. Takich egzaminów się trochę odbyło i to jest trzecia grupa osób - tłumaczy.