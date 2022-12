Mało chętnych na nowe mieszkania. "Zmiana jest możliwa dopiero w drugiej połowie przyszłego roku"

Ponadto Rada Polityki Pieniężnej (RPP) od stycznia do lipca co miesiąc podnosiła stopy procentowe, a po sierpniowej przerwie, kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego, we wrześniu wprowadziła kolejną podwyżkę. "Na początku roku stopa referencyjna NBP wynosiła 1,75 proc., w kwietniu już 4,5 proc., a obecnie jest to aż 6,75 proc. Tak duże podwyżki stóp procentowych spowodowały, że raty nowo udzielanych kredytów wzrosły mniej więcej 2-krotnie" - wyjaśnili autorzy raportu.