Pierwsza taka sytuacja od początku 2020 roku. Zmiany w ofertach banków

Jak zwrócili uwagę Oskar Sękowski i Bartosz Turek z HRE Investments, 8 na 11 badanych banków proponuje swoim klientom marżę poniżej 2 proc. "To najlepszy dowód na to, że banki uatrakcyjniają oferty hipotek" - wskazali. Dodali, że wśród ofert wybijają się propozycje kredytów ze stałym oprocentowaniem.

Marże przy kredytach hipotecznych

Zdolność kredytowa topnieje

"Od kwietnia banki przy badaniu zdolności kredytowej poproszone zostały o uwzględnianie wyższego bufora na podwyżki stóp procentowych. Do tej pory był on na poziomie 2,5 proc., a obecnie wynosi 5 proc." - przypomniano w analizie.

W konsekwencji trzyosobowa rodzina dysponująca dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych jeszcze we wrześniu 2021 r. mogła otrzymać od banku propozycję kredytu w wysokości 700 tys. zł. Obecnie, przy uwzględnieniu rosnącego oprocentowania hipotek czy zmieniającego się poziomu wynagrodzeń, ta sama rodzina powinna mieć możliwość zadłużenia się na ok. 460 tys. zł - wskazali analitycy.

"Nie powinno dziwić rosnące zainteresowanie kredytami ze stałym oprocentowaniem"

Co do zasady - jak zaznaczyli analitycy - jeśli stopy procentowe będą wyższe, niż obecnie przewidują prognozy, to właściciel kredytu ze stałym oprocentowaniem zaoszczędzi. Natomiast w przypadku, gdy koszt pieniądza będzie niższy, niż dziś wynika z prognoz, to mniej na obsługę kredytu wyda posiadacz oferty ze zmiennym oprocentowaniem.