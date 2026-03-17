Nieruchomości

Średni koszt najmu. Na biegunach Olsztyn i Rzeszów

Andrzej Domański i Włodzimierz Czarzasty o rządowych projektach mieszkaniowych
Średni koszt najmu w Polsce przekroczył 3,5 tysiąca złotych miesięcznie i ponad 70 złotych za metr kwadratowy - wynika z raportu portalu Otodom. Najwyższe stawki obowiązują w Warszawie, a najniższe w Kielcach i Białymstoku.

Analitycy dodali, że w minionym miesiącu nastąpiła korekta popytu. Z danych portalu wynika, że "liczba interakcji z ogłoszeniami spadła o 8 proc. miesiąc do miesiąca". Liczba zapytań o najem spadła także o prawie 19 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny najmu w Polsce

"W lutym średnia ofertowa cena najmu mieszkania w Polsce wyniosła 3588 zł (71 zł za mkw.). To poziom o niespełna 1 proc. niższy niż w styczniu oraz o około -1,4 proc. w ujęciu rocznym, co wskazuje na utrzymującą się tendencję do stopniowego łagodzenia stawek" - podał portal.

Najdroższe mieszkania nadal wynajmowane są w Warszawie, gdzie przeciętny czynsz przekracza 4800 zł. Wysokie ceny utrzymują się również w największych miastach regionalnych - w Trójmieście (3177 zł), Krakowie (3148 zł) i Wrocławiu (3115 zł).

Średni poziom czynszów, mieszczący się w przedziale od około 2200 zł do 2900 zł, obserwowany jest w takich miastach jak Szczecin, Poznań, Lublin, Rzeszów, Opole czy Łódź. Najniższe stawki obowiązują natomiast w Kielcach (2025 zł) i Białymstoku (2079 zł).

Olsztyn i Rzeszów na biegunach

W analizie zaznaczono, że w ujęciu rocznym najwyższy wzrost stawek za wynajem odnotowano w Olsztynie, gdzie ceny podniosły się o 7,6 proc. Wzrost cen najmu zaobserwowano również w Opolu (o 6,4 proc.) oraz w Łodzi (o 3,4 proc.).

Jednocześnie w kilku miastach odnotowano spadki - najbardziej w Rzeszowie, gdzie najem potaniał o 8,3 proc., oraz w Zielonej Górze, gdzie obniżka wyniosła 6,8 proc. Spadki wystąpiły także w Krakowie (o 3,5 proc.) i w Lublinie (o 0,8 proc).

Więcej mieszkań na wynajem

Z analizy wynika, że w lutym liczba nowych ogłoszeń o mieszkaniach do wynajęcia wyniosła 15,6 tys., a więc była prawie taka sama jak w styczniu. Jednocześnie w ubiegłym miesiącu zakończono 19 tys. ofert najmu.

Analitycy zwrócili uwagę na wyraźne różnice w dynamice zmian liczby ofert mieszkaniowych w poszczególnych miastach. Największy wzrost odnotowano w Zielonej Górze, gdzie liczba dostępnych mieszkań zwiększyła się aż o 43 proc. w porównaniu z wcześniejszym okresem. Na kolejnych miejscach znalazły się Łódź i Bydgoszcz - w tych miastach oferta urosła odpowiednio o 15 i 14 procent.

W największych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa czy Wrocław, również odnotowano wzrosty, choć bardziej umiarkowane - na poziomie około 6 procent. Nieco mniejsze, trzyprocentowe zwiększenie liczby ofert zanotowano w Krakowie i Poznaniu.

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się natomiast miasta, w których liczba ogłoszeń spadła. Największy ubytek ofert odnotowano w Białymstoku - o 10 procent, a nieco mniejsze spadki miały miejsce w Opolu (o 9 procent) oraz w Kielcach i Lublinie (po 4 procent).

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FotoJS / Shutterstock.com

