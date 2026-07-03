Nieruchomości Koniec mieszkaniowego boomu? Popyt na własne M ostro w dół Oprac. Wiktor Knowski |

Deweloper nie dostał zgody na wycinkę, powalił je koparkami Źródło wideo: Mieszkańcy Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według danych opublikowanych w czwartek II kwartał 2026 r. przyniósł zmniejszenie popytu na nowe mieszkania po - jak podano - bardzo udanym początku roku. Spadek sprzedaży kwartał do kwartału odnotowano m.in. w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. Najbardziej sprzedaż spadła w Łodzi (o 28 proc.), Trójmieście (25 proc.) i we Wrocławiu - o 24 proc. Natomiast w Warszawie liczba sprzedanych mieszkań zmniejszyła się o 21 proc.

Sprzedaż mieszkań w Polsce w 2026 roku

RynekPierwotny.pl przypomniał, że w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sytuacja wyglądała znacznie lepiej. Wówczas największy wzrost sprzedaży był w Krakowie (17 proc.), Łodzi (9 proc.) i w Warszawie (7 proc.). Z kolei najsłabszy wynik zanotowało Trójmiasto, gdzie sprzedaż była o 21 proc. niższa niż rok wcześniej.

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Drugi kwartał z rzędu nowa podaż okazała się mniejsza od sprzedaży. Według danych w siedmiu największych metropoliach deweloperzy wprowadzili do sprzedaży niespełna 9,9 tys. mieszkań, tj. o 16 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2026r.

- Na tym tle wyróżniały się Warszawa oraz Łódź, w których liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wzrosła odpowiednio o 8 proc. i 27 proc. Jak wskazano, mimo tego oferta mieszkań pozostała bardzo duża, a pod koniec czerwca deweloperzy mieli w sprzedaży ok. 17 tys. mieszkań w Warszawie, 11,5 tys. w Krakowie, blisko 11,5 tys. w Łodzi i ponad 9 tys. w Trójmieście. - Oznacza to, że kupujący nadal mogą przebierać w bardzo szerokiej ofercie - oceniono.

Stabilizacja cen na rynku nieruchomości

Coraz większą część oferty stanowią także mieszkania już oddane do użytkowania. Pod koniec czerwca lokale gotowe stanowiły około 24 proc. - Najbardziej widoczne jest to w Poznaniu, gdzie mieszkania gotowe stanowią już blisko jedną trzecią całej oferty. Wysoki udział takich lokali notujemy również w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Warszawie - poinformowano.

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Według danych drugi kwartał upłynął również pod znakiem stabilizacji średnich cen metra kwadratowego mieszkań, a "ewentualne wzrosty wynikały głównie ze zmian struktury cenowej oferty, a nie z powszechnych podwyżek cenników". Najdroższą metropolią pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wynosiła pod koniec czerwca blisko 19,9 tys. zł.

Według BIG DATA RynekPierwotny.pl większa aktywność sprzedażowa prognozowana jest dopiero w IV kwartale 2026 r. - Nie należy też oczekiwać istotnej zmiany w koszcie finansowania zakupu mieszkania. Stopy procentowe powinny pozostać bez zmian do końca roku, utrzymując się na poziomie 3,75 proc. - przekazano.

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