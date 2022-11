Nowe mieszkania jak "nieświeże bułeczki". Dane z siedmiu największych miast

Od stycznia do października 2022 roku deweloperzy sprzedali w siedmiu największych miastach Polski 28,2 tysiąca mieszkań - to o 35 procent mniej niż w analogicznym okresie roku 2021 - wynika z danych BIG DATA rynekpierwotny.pl. W komunikacie prasowym wskazano, że "wygaszenie aktywności firm deweloperskich widoczne jest szczególnie w Warszawie".

"W okresie dziesięciu miesięcy tego roku deweloperzy w siedmiu miastach sprzedali łącznie tylko ok. 28,2 tys. mieszkań, czyli o 35 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej popyt skurczył się we Wrocławiu (o 46 proc.), Gdańsku (o 40 proc.) i w Warszawie (o 35 proc.). (...) po czerwcowym tąpnięciu sprzedaży, kolejne miesiące przynosiły jej delikatny wzrost. Np. z październikowych danych wynika, że w siedmiu największych miastach deweloperzy znaleźli chętnych na łącznie blisko 3,2 tys. mieszkań, co jest wynikiem lepszym od wrześniowego aż o 22 proc. Mówimy tu jednak o zagregowanych danych. W każdym z miast sytuacja jest bowiem inna" - napisano w komunikacie prasowym.