1,5 miliarda złotych do podziału. Można składać wnioski o preferencyjne kredyty

Od początku marca można składać wnioski o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC). Nabór wniosków trwa do końca miesiąca – poinformował w komunikacie Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodał, że pula dostępnych środków to ponad 1,5 miliarda złotych.

Kredyt - zasady

"Kredyt SBC może sfinansować do 80 proc. kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR. Wnioski o kredyt należy składać do BGK" – napisano.