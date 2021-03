Polacy niechętnie spłacają kredyty przed czasem. "Wolimy mieć gotówkę"

"Takie same odsetki dałaby lokata na 2,8 procent"

W ocenie analityka to, że Polacy niechętnie nadpłacają kredyty mieszkaniowe jest "o tyle zaskakujące, że przeciętny taki dług jest dziś oprocentowany na 2,3 proc. w skali roku"; oznacza to, że pozbywając się go, można zaoszczędzić na odsetkach 2,3 proc. w skali roku. Turek dodał, że takie same odsetki dałaby bankowa lokata na 2,8 proc. w skali roku, od której trzeba oddać fiskusowi 19 proc. podatku, a przeciętny depozyt zakładany w styczniu dawał obietnicę zarobienia "zaledwie 0,4 proc. w skali roku".