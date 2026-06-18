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Nieruchomości

Popyt na mieszkania słabnie. Wyjątkami Warszawa i Trójmiasto

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Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rejestr cen nieruchomości za darmo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Popyt na nowe mieszkania osłabł w największych miastach Polski, z wyjątkiem Trójmiasta i Warszawy. W tych miejscach sprawdzają się prognozy zakładające wzrost rynku w 2026 roku - wynika z raportu portalu RynekPierwotny.pl.

Jak wskazał cytowany w raporcie ekspert portalu Marek Wielgo, część kupujących przyspieszyła decyzje zakupowe po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, obawiając się wzrostu kosztów kredytów hipotecznych. Jednocześnie maj był trzecim z rzędu miesiącem spadku zdolności kredytowej, co mogło skłonić część potencjalnych nabywców do odłożenia zakupu mieszkania.

Wysoka podaż na rynku

W maju Warszawa i Trójmiasto były jedynymi metropoliami, w których deweloperzy zwiększyli sprzedaż mieszkań. W stolicy liczba sprzedanych lokali zwiększyła się o około 3 proc., do 1 488 mieszkań, natomiast w Trójmieście wzrosła o 4 proc., do 566 mieszkań w stosunku do kwietnia.

Z kolei w Krakowie sprzedaż spadła o 14 proc., we Wrocławiu o 2 proc., w Poznaniu o 8 proc., a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii aż o 30 proc..

Mimo słabszego popytu, podaż mieszkań pozostaje wysoka. W Warszawie na koniec maja deweloperzy oferowali około 17,3 tys. mieszkań, w Krakowie i Trójmieście po około 11,7 tys., a we Wrocławiu około 11,2 tys. lokali. Zdaniem ekspertów, duża podaż skutecznie ogranicza presję na wzrost cen.

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Stolica najdroższym miastem

Najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena metra kwadratowego nowego mieszkania wynosiła w maju 19,9 tys. zł. W Krakowie było to 17,2 tys. zł, w Trójmieście 17,8 tys. zł, we Wrocławiu 15,4 tys. zł, w Poznaniu 14,2 tys. zł, w Łodzi 11,6 tys. zł, a w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 11,2 tys. zł.

Eksperci zwracają uwagę, że bardziej miarodajnym wskaźnikiem pozostaje mediana cen metra kwadratowego, która:

  • w Warszawie wynosiła w maju 17,7 tys. zł,
  • w Trójmieście - 17,2 tys. zł,
  • w Krakowie - 16 tys. zł,
  • we Wrocławiu - 14,4 tys. zł,
  • w Poznaniu - 13,3 tys. zł,
  • w Łodzi - 11,4 tys. zł,
  • w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 10,9 tys. zł.

Coraz mniej przystępnie

Portal podkreślił jednocześnie, że choć oferta mieszkań jest szeroka, kurczy się liczba lokali w segmencie popularnym, czyli o bardziej przystępnych cenach. Eksperci zaliczyli do tego segmentu w Warszawie, Krakowie i Trójmieście lokalizacje z ceną poniżej 17 tys. zł za metr kwadratowy, we Wrocławiu i Poznaniu - poniżej 14 tys. zł, a w Łodzi i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - poniżej 11 tys. zł za metr.

W Warszawie liczba mieszkań oferowanych poniżej 17 tys. zł za mkw. była w maju o 18 proc. niższa niż na początku roku. Spadek odnotowano także w Krakowie.

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Źródło: PAP
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Tagi:
NieruchomościRynek mieszkaniowy
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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